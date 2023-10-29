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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 30 Ekim'de ilkokul ortaokul ve liseler tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edildiğini açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum." dedi.

Semih Bozkuş
22:08 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 23:14 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de okulların tatil edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de okulların tatil edildiğini duyurdu.

Eğitim ve öğretimde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle bir günlük tatil kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından paylaşımda bulunarak 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. Yıl Hitabı: Türkiye Yüzyılı'na yelken açıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. Yıl Hitabı: Türkiye Yüzyılı'na yelken açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19:23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi. 'Cumhuriyet iftiharımızdır' diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir" ifadelerini kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Filistin ile ilgili sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Yardımsever tavrımızı bugün Gazze'de sergiliyoruz" dedi. Erdoğan "Buradan dünyaya sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek" diye konuştu.


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#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhuriyet'in 100. Yılı
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