Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 30 Ekim'de ilkokul ortaokul ve liseler tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19:23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi. 'Cumhuriyet iftiharımızdır' diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir" ifadelerini kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Filistin ile ilgili sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Yardımsever tavrımızı bugün Gazze'de sergiliyoruz" dedi. Erdoğan "Buradan dünyaya sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek" diye konuştu.