Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 30 Ekim'de ilkokul ortaokul ve liseler tatil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de okulların tatil edildiğini duyurdu.
Eğitim ve öğretimde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle bir günlük tatil kararı alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından paylaşımda bulunarak 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edildiğini açıkladı.
"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."