Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuştu: Dünyada böyle başka bir ülke yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Deprem yüreğimizde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların acısı hep içimizde kalacak. Adıyaman'da 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarına göre bu sayı artabilir. Diğer illerde olduğu gibi burada da yapacağız.

"Dünyada bir başka ülke olmamıştır"

Bir yılda yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır.

'Bir yıl içerisinde ayağa kaldıracağız"

Yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu tür afetlerde elbette eksiklikler yaşanabiliyor. Ama devlet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz. Türkiye bizim dönemimizde tüm felaketlerin izini sildi. 1 yıl içerisinde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız.



