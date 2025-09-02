Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili kadın belediye başkanlarını kabul etti

18:292/09/2025, Salı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin kadın belediye başkanlarını kabul etti. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile partinin kadın belediye başkanlarını kabul etti.


AK Parti Genel Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de hazır bulundu.




#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Kadın Belediye Başkanları
