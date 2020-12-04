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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmam konusunda sıkıntı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşı olması konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çin'in dışında Rusya ile görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Burada Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti. Cuma namazını Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin kıldırdığı öğrenildi. Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Temennimiz vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır"

Aşı konusunda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşıda bir çeşitlilik olacak mı?" sorusuna "Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur bey ile ben de bizzat görüştüm, Sağlık Bakanım da görüştü. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Ve bu konu ile ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde, tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız. Hele hele kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye gelişi böyle görüntülendi.

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