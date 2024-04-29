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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 15.00'te Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.

10:38 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:13 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi, Bahçeli'nin konutunda saat 15'te başlayacak.


Erdoğan ile Bahçeli'nin, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.


Ayrıca sivil anayasa çalışmalarında gelinen son noktanın masada olacağı değerlendiriliyor.


Erdoğan ile Bahçeli, meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek.


  • İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#MHP
#AK Parti
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