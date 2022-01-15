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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En son kura endeksli Türk lirası dedik, bütün oyunları bozuldu, başaramayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, "En son 'kur endeksli Türk Lirası' dedik bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaklar. Ekonomimizi hedef aldılar, sayısız denemede bulundular, aldığımız tedbirlerle araçlarını etkisiz hale getirdik, başaramayacaklar. Enflasyon karşısında vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En son kura endeksli Türk lirası dedik, bütün oyunları bozuldu, başaramayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aydın'a olan sevgimizi 20 yıldır bu şehre yaptığımız hizmetlerle ispatladık. Bugün de Aydın ziyaretimizi yapımı tamamlanan 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik. Eğitimde çeşitli ilçelerimizde inşa edilen anaokulundan liseye kadar 11 okulumuzun üniversitemizin hastane ek binalarımızın resmi açılışlarını yapıyoruz.

4 bin 400 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdunu, 6 spor salonunu bugün hizmete açıyoruz. Çeşitli ilçelerimize kazandırdığımız sağlık merkezlerimizin resmi açılışlarını da yapıyoruz. Çevre ve Şehircilikte TOKİ'nin 206 konutluk projesinin açılışını yapıyoruz. Gökbel Barajı'nı tarımsal destekleme, gıda tesisi hibe projelerini de bugün hizmete alıyoruz.

Ülkemizin ve milletimizin içi boş tartışmalarına terör örgütüyle yol yürüyen siyasetçilere değil bu tür hizmetlere ihtiyacı var.

Milletimizin tarihi, kültürü ve medeniyeti ile ilişkisi koparılmak istendi. Bunların bize maliyeti çok ağır oldu.

Hak ve özgürlüklerin gelişmesine dayanamayan zihniyet, Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyor ancak biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık, bizi korkutamazsınız.

Menderes'e dar ağacında son nefesini erdiren darbeciler de tek parti artıkları da hatırlamıyor.

Üzerimize giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi.

Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık.

En son 'kur endeksli Türk Lirası' dedik bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaklar. Ekonomimizi hedef aldılar, sayısız denemede bulundular, aldığımız tedbirlerle araçlarını etkisiz hale getirdik, başaramayacaklar. Enflasyon karşısında vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz.

Bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar, bunu yakalayacağız.

Dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla 'Türkiye ekonomi modeli' diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi görülmeye başladı.

Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz.

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