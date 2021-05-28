Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan hafız dedesi TBMM Başkanı Şentop da hafız babası oldu
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafız dedesi TBMM Başkanı Şentop da hafız babası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen törene katıldı. Hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenciye icazet verildi. İcazet alan öğrenciler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım da yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafız dedesi TBMM Başkanı Şentop da hafız babası oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet törenine katıldı

‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’nin’ uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen programda icazet aldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda hafız öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’den ayet ve sureler okudu.

Ayasofya Camii minik hafızların kıraatleriyle inledi
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Ayasofya Camii minik hafızların kıraatleriyle inledi
Ayasofya Camii'nde İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hafızlık icazet töreni düzenlendi. Minik hafızlar Kur'an tilavetleriyle dinleyenleri mest etti.

Erdoğan hafız dedesi, Şentop hafız babası oldu

İcazet merasiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım da icazet aldı.

Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camisi paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camisi paylaşımı

Ayasofya'daki hafızlık icazet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti
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Ayasofya'daki hafızlık icazet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti
Ayasofya Camii'nde İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hafızlık icazet töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii açılışında anlamlı hediye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii açılışında anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışına katıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti.
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