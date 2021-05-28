Cumhurbaşkanı Erdoğan hafız dedesi TBMM Başkanı Şentop da hafız babası oldu

‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’nin’ uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen programda icazet aldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda hafız öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’den ayet ve sureler okudu.
Erdoğan hafız dedesi, Şentop hafız babası oldu
İcazet merasiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım da icazet aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafız dedesi ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop hafız babası oldular. Ömer Tayyip Erdoğan, Ömer Asım Şentop ve hafızlık arkadaşlarının Ayasofya’daki icazet töreninden izlenim ve notlarım pazar günü yayımlanacak inşallah. https://t.co/axZMblwv4d pic.twitter.com/JJwI0XK9Uy
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafız dedesi ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop hafız babası oldular. Ömer Tayyip Erdoğan, Ömer Asım Şentop ve hafızlık arkadaşlarının Ayasofya’daki icazet töreninden izlenim ve notlarım pazar günü yayımlanacak inşallah. https://t.co/axZMblwv4d pic.twitter.com/JJwI0XK9Uy— Ersin Çelik (@ersinceliq) May 28, 2021
Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.