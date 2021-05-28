Cumhurbaşkanı Erdoğan hafız dedesi TBMM Başkanı Şentop da hafız babası oldu

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Dolandırıldığını jandarma düğün takılarını getirince anladı: 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla aradıkları G.A.'yı (25) kendilerini sivil polis olarak tanıtan ve 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak 160 bin lira değerindeki altın ve çeşitli değerli eşyalarını alan 3 şüpheli, yakalandı. Kadın, dolandırıcıları şüphe üzerine yakalayarak altınları vermek için kapısını çalan jandarma ekibine "Az önce gelen diğer sivil polis ekiplerine tüm altınlarımı verdim onlar çalıntı mı değil mi bakacak” dedi. Ekiplerin yaşananları anlatmasıyla dolandırıldığını anlayan, düğünündeki tüm takıları dolandırıcılara veren G.A. jandarma ekiplerine teşekkür etti.