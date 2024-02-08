|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'iki bakanıma talimatı verdim' diyerek Kahtalılara müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen mitingde coşkulu kalabalığa hitap etti. "Öncelikli konumuz deprem bölgesi, konutlar hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'iki bakanıma talimatı verdim' diyerek Kahtalılara da bir müjde verdi.

Seren Som
Seren Som
16:55 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:16 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

-Kahta 31 Mart'ta sandıkları patlatacak


-Size mahçup olacak adım atmadık


-Bu aşk ve sevda sandıkları patlatır. Şimdi daha çok koşturacağız. Her zamankinden daha çok çalışacağız. Bir pankart çok dikkatimi çekti. İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanına söyledim. Ulaştırma Bakanına da talimat vereceğim. İstasyon sorunun halledeceğiz.


-Biz millete hizmetkâr olmaya geldik


-Eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak tüm aleme göstereceğiz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.


-Sizlere olan minnettarlığımızı eser ve hizmet siyaseti çıtamızı zirveye çıkararak göstereceğiz


-Bir sene önce tarihimizin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman depremde en fazla zarar gören illerden. Ağır kış şartlarına rağmen ilk günden rağmen depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Acil ihtiyaçları çözmeye gayret ettik. 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Doğrudan 11 ilimizin etkilendiği böyle bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz.


-6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidisiniz


-Afet konutlarımızın teslimini yapmaya başladık. Bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yeni evlerinin hak sahibi kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz."


-Birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir. Biz deprem turistlerinden olmadık olmayız.


-28 Mayıs seçimlerini alnımızın akıyla verdik.


Ayrıntılar geliyor...



#Recep Tayyip Erdoğan
#Adıyaman
#Kahta
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri