Cumhurbaşkanı Erdoğan 'iki bakanıma talimatı verdim' diyerek Kahtalılara müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşlara hitap etti.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:





-Kahta 31 Mart'ta sandıkları patlatacak





-Size mahçup olacak adım atmadık





-Bu aşk ve sevda sandıkları patlatır. Şimdi daha çok koşturacağız. Her zamankinden daha çok çalışacağız. Bir pankart çok dikkatimi çekti. İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanına söyledim. Ulaştırma Bakanına da talimat vereceğim. İstasyon sorunun halledeceğiz.





-Biz millete hizmetkâr olmaya geldik





-Eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak tüm aleme göstereceğiz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.





-Sizlere olan minnettarlığımızı eser ve hizmet siyaseti çıtamızı zirveye çıkararak göstereceğiz





-Bir sene önce tarihimizin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman depremde en fazla zarar gören illerden. Ağır kış şartlarına rağmen ilk günden rağmen depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Acil ihtiyaçları çözmeye gayret ettik. 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Doğrudan 11 ilimizin etkilendiği böyle bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz.





-6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidisiniz





-Afet konutlarımızın teslimini yapmaya başladık. Bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yeni evlerinin hak sahibi kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz."





-Birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir. Biz deprem turistlerinden olmadık olmayız.





-28 Mayıs seçimlerini alnımızın akıyla verdik.





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