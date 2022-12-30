Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında güldüren diyalog: Ne kadar daha gençleştik

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kısa bir süre kala partiler görüşmeleri sıklaştırdı. 6 muhalefet partisinin oluşturduğu altılı masada görüşmeler devam ederken Cumhur İttifakı da bir araya gelerek seçim sürecini değerlendiriyor. Bu görüşmelerden biri de dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

BAHÇELİ’YE ERKEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum günü 1 Ocak’ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti. Bahçeli pastayı kestikten sonra teşekkür etti. Erdoğan kapıda karşıladığı Bahçeli’ye "Doğum gününüz kutlu olsun, Rabb'im daha nice yıllara sağlıkla sıhhatle kavuştursun." dedi.

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ERDOĞAN’DAN GÜLDÜREN SORU

Bahçeli, pasta kesilirken, "Ne kadar daha gençleştik?" diye soran Erdoğan'a, "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Maşallah." dedi.