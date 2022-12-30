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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında güldüren diyalog: Ne kadar daha gençleştik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında Külliye’de gerçekleştirilen görüşmede gülümseten anlar yaşandı. MHP liderinin yeni yaşını 3 hilalli pastayla kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ne kadar daha gençleştik?" sözlerine Bahçeli, "Bu sene 75 olduk efendim” cevabını verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında güldüren diyalog: Ne kadar daha gençleştik
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kısa bir süre kala partiler görüşmeleri sıklaştırdı. 6 muhalefet partisinin oluşturduğu altılı masada görüşmeler devam ederken Cumhur İttifakı da bir araya gelerek seçim sürecini değerlendiriyor. Bu görüşmelerden biri de dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

BAHÇELİ’YE ERKEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum günü 1 Ocak’ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti. Bahçeli pastayı kestikten sonra teşekkür etti. Erdoğan kapıda karşıladığı Bahçeli’ye "Doğum gününüz kutlu olsun, Rabb'im daha nice yıllara sağlıkla sıhhatle kavuştursun." dedi.

ERDOĞAN’DAN GÜLDÜREN SORU

Bahçeli, pasta kesilirken, "Ne kadar daha gençleştik?" diye soran Erdoğan'a, "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Maşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti
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