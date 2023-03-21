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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı es-Sudani’yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

16:25 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Irak Başbakanı Sudani

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Irak Başbakanı Sudani

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şiya es-Sudani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.


Erdoğan ve Şiya es-Sudani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.


Daha sonra Irak Başbakanı Şiya es-Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.


Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.


Türkiye ve Irak bayraklarının bulunduğu merdivende duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şiya es-Sudani gazetecilere poz verdi.


Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Irak heyeti de katıldı.


Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.



#Ankara
#Muhammed Şiya es-Sudani
#Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
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