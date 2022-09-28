Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesi ile ilgili "Para toplamak için yapıyorlar. Garanti versinler destekleyeceğiz." açıklaması sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun daireye ihtiyacı mı var. Garanti istiyorsa demek ki böyle bir ihtiyacı var. Şu anda böyle bir ihtiyacı varsa TOKİ'ye müracaat eder, bitmiş olan konutlardan da böyle bir imkan ona tanınabilir. Buyursun."

OYNAT 01:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun daireye ihtiyacı varsa TOKİ'ye müracaat etsin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesine garanti istemesi konusunda konuştu. 'Sayın Kılıçdaroğlu garanti istiyorsa demek ki daireye ihtiyacı var' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda böyle bir ihtiyacı varsa TOKİ'ye müracaat eder, bitmiş olan konutlardan da böyle bir imkan ona tanınabilir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"KEMAL BEY BAK DÜRÜST OL"

Şu ana kadar 1 milyon 250 bin TOKİ konutu yapıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk defa bu alana girmiyoruz ki, kendimizi ispatlamışız. Esenler'de konut dağıtımı yaptık. Orada bir eve gittim ve mutluluklarını gördüm. Kemal Bey bak dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Böyle enine boyuna aklına ne geliyorsa atmak değil. Biz attığımız adımla yeniden bir tarih yazıyoruz. Gençlerimizin başvurusu 1 milyon 715 bin. 5 milyona dayanan müraacat var. Projelerimizde ilk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Derdimiz, Türkiye'nin 4 bir yanında nerelerde konut yapımına başlayacaksak, hepsine aynı anda temelleri atıp, bu işi başlatalım istiyoruz. En kısa zamanda kura tarihlerini açıklayarak bu adımları da açıklayacağız. Kuraya tabi tutmak suretiyle istiyoruz ki, vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım." dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar

OYNAT 03:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'da Türkiye ile Yunanistan mukayese edilemez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Midilli ve Sisam'ı silahlandıran Yunanistan'ın artan provokasyonlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ABD, her şeyden önce NATO'da beraber olduğumuz üyeler arasında adil davranmıyor. NATO'da Türkiye ile Yunanistan mukayese edilemez. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Hem yaptığımız ödemelerle, hem kara kuvvetleriyle NATO'da bu kadar önemli bir konumda olan bir ülkeyiz. ABD'nin bu adalara bu kadar silah, mühimmat göndermesi kabul edilebilir bir şey değil. ABD'den beklenti Yunanistan'ı yanlış hesaba sevk etmemesi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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