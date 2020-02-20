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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı

Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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