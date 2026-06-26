Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kritik zirve: AK Parti kampa giriyor

AK Parti, iç ve dış siyasetteki sıcak gelişmeleri çok yönlü değerlendirmek ve 2028 seçimlerinin siyasi yol haritasını çizmek üzere Sapanca’da üç günlük kritik bir kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 26-28 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 1300 kurmay ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilecek 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı; kabine üyeleri ile parti teşkilatını ortak akıl etrafında bir araya getirerek Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek tarihi müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2017'den bu yana ilk kez Ankara dışında

Partinin 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, en son 2017 yılında Ankara dışında yapılan kampın ardından bu kez Sapanca'nın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Yaklaşık 1300 kişinin katılım göstermesi beklenen organizasyonda; Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, kurucular kurulu, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile bakanlar ve bakan yardımcıları hazır bulunacak. Kampta özellikle 2028 seçimlerine giden süreçte izlenecek politikalar detaylı bir şekilde mercek altına alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stratejik mesajlar

Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını bizzat gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; terörsüz Türkiye hedefi, bölgesel gelişmeler ve ekonomik gidişat gibi konularda dikkat çekici açıklamalarda bulunması öngörülüyor. Cumartesi günü düzenlenecek parti politikaları oturumunda, genel başkan yardımcıları ve katılımcılar AK Parti'nin vizyonunu değerlendirecek. Ortaya çıkan tüm fikirler raporlaştırılarak, partinin gelecek dönemdeki politikalarının şekillenmesinde temel alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün milletvekilleriyle baş başa özel bir toplantı da yapacak.

Bakanlarla eş zamanlı dört kritik oturum

Cumartesi gününün bir diğer önemli gündem maddesi ise ortak akıl oturumları olacak. Bakanlar ve kamp katılımcıları dört farklı salonda, eş zamanlı ve dönüşümlü olarak bir araya gelecek. Bu oturumlarda güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında derinlemesine müzakereler yürütülecek. Kampın son günü olan 28 Haziran Pazar günü ise kabine üyeleri, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği 3 saatlik özel bir oturumda katılımcıların tüm sorularını şeffaflıkla yanıtlayacak.

Siyasetin yanında sosyal ve kültürel molalar

Yoğun siyasi ve ekonomik müzakerelerin yanı sıra kampta sosyal faaliyetlere de yer verilecek. Katılımcılar, açık havada "Şule, Senin Hikayen" ve "Bir Adam Yaratmak" adlı filmleri izleme fırsatı bulacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın milletvekilleri ve diğer katılımcılarla "Ruha Gıda, Sadra Şifa Bir Akşam" isimli özel bir programda bir araya gelerek kampın kültürel etkinliklerini taçlandıracak.







