Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'da çok acımasız bir tablo var 6 milyon insan nereye kaçacak

BM’nin ilk defa kendi geleceğini masaya yatırmasıyla ilgili soru üzerine

Erdoğan

, şunları söyledi:

“BM, savaşları önleme misyonunu yerine getiremeyen, kimseye söz dinletemeyen, kendi görevlilerini dahi koruyamayan ve onları öldüren İsrail'den hesap soramayan bir pozisyondadır. BM, güçlünün haklı olduğu bir düzene bekçilik yapan bir yapıya dönüşmüş ve işlevselliğini yitirmiş durumdadır. Dokunulmaz beş üye, istediğini acımasızca yapabiliyor. Zaten geçici üyelerin herhangi bir fonksiyonu yok. Şimdi Afrika daimi üyelik istiyor. Japonya üyelik istiyor. Peki yer var mı, yok. Almanya istiyor. Türkiye olarak biz de istiyoruz. Bize de yer yok. Niye? Türkiye olarak biz, Almanya, Japonya burada istediğini alamayan ülkeler konumunda. Sayın Guterres de yaptığımız görüşmede bize hak verdi ama bu hakkı teslim etmek gibi bir güçleri, bir imkanları da yok.