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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'da çok acımasız bir tablo var 6 milyon insan nereye kaçacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'da çok acımasız bir tablo var 6 milyon insan nereye kaçacak

Ersin Çelik
04:0027/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Lübnan’a saldırarak Türkiye’nin aylardır uyardığı şekilde ateşi tüm bölgeye yaydığını söyledi. Erdoğan, Lübnan’da halkın bombalardan kaçışıyla ilgili olarak da, “Çok acımasız bir tablo var. Herkes at arabalarında ve çoluk çocuk bölgeyi boşaltıyor. Canımız yanıyor. 6 milyon nüfusu olan Lübnan’dan söz ediyoruz. Bu insanlar nereye, nasıl kaçacaklar?” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lübnan’da çok acımasız bir tablo olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katıldığı New York’ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Liderlerle ikili görüşmelerini anlatan Erdoğan, “
İsrail tam da bizim aylardır uyardığımız şekilde Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyor. Lübnan'a yönelik saldırılar bunun en son örneği oldu. Dünya sessiz kaldıkça ve Batılı ülkeler İsrail yönetimine silah desteği verdikçe, bu katliamlar devam edecek
” dedi.

UTANÇ VESİLESİ

Netanyahu’nun BM’ye gelmesiyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
“Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun BM çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir. Bu, vahşice katledilen bebeklerin, çocukların, annelerin, babaların BM görevlilerinin, gazetecilerin ve daha nicelerinin hatıralarına ihanettir. Bizim BM Genel Kurulu konuşmamızın akabinde İsrail delegasyonunun tavırlarına dikkat ettiyseniz, çok garip bir tavır içindeydiler. Çünkü kendilerini savunacak halleri yok.”

BM'NİN KARA LEKESİ

“Mazlumla zalimi, katille maktulü ayıramayan ve her birine hak ettiği muameleyi yapamayan bir düzen, çürümeye yüz tutmuş demektir. BM Genel Kurulu ya o katile hak ettiği gibi davranır ya da bu utanç verici durum BM tarihine bir kara leke olarak geçer. Maalesef olacak olan da budur. İsrail, BM kararlarına zerre saygısı olmayan, BM’nin ilkelerini defalarca çiğnemiş bir devlettir.”

6 MİLYON İNSAN NEREYE KAÇACAK?

İsrail’in Lübnan’a saldırması ile ilgili olarak Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: “
Burada çok ciddi bir travma yaşanıyor. Bu travmada acıyı çeken maalesef Lübnan halkı. Lübnan'ın güneyinin tahliyesini izledim. Çok acımasız bir tablo var. Herkes at arabalarında ve çoluk çocuk bölgeyi boşaltıyorlar. Hakikaten canımız yanıyor. Bu kadar acımasız, bu kadar korkunç bir tabloyla bölgemiz karşı karşıya. 6 milyon nüfusu olan Lübnan’dan söz ediyoruz. Bu insanlar nereye, nasıl kaçacaklar? Oralarda nasıl yaşam sürdürecekler? Bunlar aç, açıkta, giyim kuşam yok araçlarında. Battaniyeleri, neleri buldularsa onları, yanlarına alıp bölgeyi terk ediyorlar.

GERÇEKLE YÜZLEŞECEK

“Temennimiz odur ki Lübnan bir an önce bu travmayı atlatsın. Lübnan'ın durumu çok kötü. Diğer taraftan İsrail bir rüya görüyor, o rüyasını gerçekleştirmek için bölgemizdeki halkların yaşamlarını kabusa çevirmeyi de göze almış gibi görünüyor. Zamanında Hitler de bir rüya görmüştü ve o da çeşitli milletlere mensup halklara kabus yaşatmıştı. Neticede gördüklerinin bir rüya olduğunu net bir şekilde anladı. Er ya da geç günümüzün Hitler’i Netanyahu da bu gerçekle yüz yüze gelecek. Herkesin bir planı var ama biz inanıyoruz ki Allah’ın da bir hesabı var.”

BM güçlünün bekçisi oldu!

BM’nin ilk defa kendi geleceğini masaya yatırmasıyla ilgili soru üzerine
Erdoğan
, şunları söyledi:
“BM, savaşları önleme misyonunu yerine getiremeyen, kimseye söz dinletemeyen, kendi görevlilerini dahi koruyamayan ve onları öldüren İsrail'den hesap soramayan bir pozisyondadır. BM, güçlünün haklı olduğu bir düzene bekçilik yapan bir yapıya dönüşmüş ve işlevselliğini yitirmiş durumdadır. Dokunulmaz beş üye, istediğini acımasızca yapabiliyor. Zaten geçici üyelerin herhangi bir fonksiyonu yok. Şimdi Afrika daimi üyelik istiyor. Japonya üyelik istiyor. Peki yer var mı, yok. Almanya istiyor. Türkiye olarak biz de istiyoruz. Bize de yer yok. Niye? Türkiye olarak biz, Almanya, Japonya burada istediğini alamayan ülkeler konumunda. Sayın Guterres de yaptığımız görüşmede bize hak verdi ama bu hakkı teslim etmek gibi bir güçleri, bir imkanları da yok.

İç cepheyi çökerttirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı.
  • 30 Ağustos’ta yaptığı konuşmadaki
    “İç cephemizde bir gedik açılırsa bu son derece maliyetli olur ve hepimiz kaybederiz” sözleri hatırlatılan Erdoğan, “İç cephe bizi biz yapan değerlerdir. İç cephe hedeflerimiz, bizim Kızıl Elmamızdır. Biz o iç cepheyi çökerttirmeyiz” dedi.
  • AK Parti’deki değişim sürecine
    Erdoğan, “Biz Türkiye’ye 23 yıldır yeniyi anlatıyor ve yeniyi sunuyoruz. O yeninin içinde bizi biz yapan değerlerimiz en taze biçimde yer alıyor. Biz, milletin mesajını en doğru biçimde okuduk, o mesajı gereğini yerine getirmek için değişim diyoruz. Sözünü ettiğimiz değişim bir yeniden doğuş hamlesidir” diye konuştu.
  • Kara Harp Okulu’nda teğmenlerin kılıçlı yeminle ilgili olarak
    Erdoğan, “Kılıç meselesi birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı. Şu anda Milli Savunma Üniversitesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Barışı en çok arzulayan ülke biziz

ile görüşmesi ve Ukrayna Barış Konferansı’nın Türkiye’de olup olmayacağına dair soruyu Erdoğan şöyle yanıtladı:
“Biz bu konferansın içinde yer almaya hazır olduğumuzu söyledik. Temennimiz odur ki bölgeye bu barışı getirebilme noktasında Türkiye olarak biz bu işin bir yerinde yer alırız.
Biz Ukrayna-Rusya savaşında adil bir barışı belki de en çok arzulayan ülkeyiz. Elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik ve barış için çabalıyoruz. Gayretleri artıracak ve daha çok çalışacağız.

ABD’de gelen gideni aratmasın

ABD’deki seçimlere ilişkin Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: “Temennim odur ki gelen gideni aratmasın. Çünkü, Amerika'da F-35 konusunu bizler yalnız Trump döneminde yaşamadık, sonrasında da devam etti. Hepsi de bize bu hayal kırıklığını yaşattı. Cumhuriyetçiler de yaşattı, Demokratlar da. Şimdi yeni süreçte bunun sürüp sürmeyeceğini göreceğiz. 1 milyar 450 milyon dolar alacağımız var. Alacağımızı tahsil etme noktasında da adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.”

Paşinyan’ın yaklaşımı olumsuz değil

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la görüşmesi ilgili Erdoğan, “
Sayın Paşinyan'ın yaklaşımına baktığımız zaman olumsuz bir havada görünmüyor. Her iki taraf aslında barıştan yana. Ermenistan ile Azerbaycan barışı iki ülke için de yeni fırsatlar ve kazançların kapısını aralayacaktır
” ifadelerini kullandı.

BRICS üyeliğimiz aritmetiği değiştirir

Türkiye’nin BRICS’e üyelik sürecine dair Erdoğan şunları söyledi: “Her şeyden önce bizim BRICS ve ASEAN’da yer almamız, buralarda görünmemiz, inanıyorum ki bölgelerin aritmetiğini de değiştirecek. Çok daha farklı bir yapının inşasına vesile olacak. Bize ‘BRICS’e ya da başka bir yapıya girmeyin’ diyenlere baktığınızda yıllardır parçası olmak için çalıştığımız Avrupa Birliği'nin kapısında bizi yıllarca bekletenlerle aynı kişiler. Biz bunlara bakarak asla geleceğimizi belirleyemeyiz.”


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temaslarının bilinmeyenleri: Liderler yemeğine neden katılmadı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu temaslarını takip etmek için ABD'ye giden Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, New York'ta yaşananları tvnet canlı yayınında aktardı. Erdoğan'ın siyaset ve teknoloji dünyasından birçok kritik ismi ağırladığını belirten Çelik, "Türkevi diplomasi trafiğinin merkeziydi, BM Genel Merkezi kadar yoğundu" dedi. Çelik, Türkiye'ye dönüş yolculuğunda gazetecilerin sorularına yanıt veren Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları ise "BM ilk defa kendisiyle yüzleşti. Netanyahu şu süreçte BM Genel Kurulu'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile denk getirmediler, Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe de katılmadı. Bu bilinçliydi, 'Gazze'de çocuklar ölürken neyin yemeğini yiyeceğiz?' mesajını verdi. Ben kendisine 'BM 79 yıllık tarihinde ilk defa kendisini sorguluyor. 2015 yılında reform yapılması gerektiğini söylemiştiniz. Geleceği sorguluyor ama gelecek geçmiş olabilir mi' diye sordum. Cumhurbaşkanımız Lübnan meselesine fazlasıyla odaklanmış durumda, bu savaş Avrupa'yı da tehdit edecek." diyerek özetledi.


#Diplomasi
#Birleşmiş Milletler
#Recep Tayyip Erdoğan
#Lübnan
#Politika

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