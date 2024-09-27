Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'da çok acımasız bir tablo var 6 milyon insan nereye kaçacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Lübnan’a saldırarak Türkiye’nin aylardır uyardığı şekilde ateşi tüm bölgeye yaydığını söyledi. Erdoğan, Lübnan’da halkın bombalardan kaçışıyla ilgili olarak da, “Çok acımasız bir tablo var. Herkes at arabalarında ve çoluk çocuk bölgeyi boşaltıyor. Canımız yanıyor. 6 milyon nüfusu olan Lübnan’dan söz ediyoruz. Bu insanlar nereye, nasıl kaçacaklar?” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lübnan’da çok acımasız bir tablo olduğunu söyledi.
UTANÇ VESİLESİ
BM'NİN KARA LEKESİ
“Mazlumla zalimi, katille maktulü ayıramayan ve her birine hak ettiği muameleyi yapamayan bir düzen, çürümeye yüz tutmuş demektir. BM Genel Kurulu ya o katile hak ettiği gibi davranır ya da bu utanç verici durum BM tarihine bir kara leke olarak geçer. Maalesef olacak olan da budur. İsrail, BM kararlarına zerre saygısı olmayan, BM’nin ilkelerini defalarca çiğnemiş bir devlettir.”
6 MİLYON İNSAN NEREYE KAÇACAK?
GERÇEKLE YÜZLEŞECEK
“Temennimiz odur ki Lübnan bir an önce bu travmayı atlatsın. Lübnan'ın durumu çok kötü. Diğer taraftan İsrail bir rüya görüyor, o rüyasını gerçekleştirmek için bölgemizdeki halkların yaşamlarını kabusa çevirmeyi de göze almış gibi görünüyor. Zamanında Hitler de bir rüya görmüştü ve o da çeşitli milletlere mensup halklara kabus yaşatmıştı. Neticede gördüklerinin bir rüya olduğunu net bir şekilde anladı. Er ya da geç günümüzün Hitler’i Netanyahu da bu gerçekle yüz yüze gelecek. Herkesin bir planı var ama biz inanıyoruz ki Allah’ın da bir hesabı var.”
BM güçlünün bekçisi oldu!
İç cepheyi çökerttirmeyiz
- 30 Ağustos’ta yaptığı konuşmadaki“İç cephemizde bir gedik açılırsa bu son derece maliyetli olur ve hepimiz kaybederiz” sözleri hatırlatılan Erdoğan, “İç cephe bizi biz yapan değerlerdir. İç cephe hedeflerimiz, bizim Kızıl Elmamızdır. Biz o iç cepheyi çökerttirmeyiz” dedi.
- AK Parti’deki değişim sürecineErdoğan, “Biz Türkiye’ye 23 yıldır yeniyi anlatıyor ve yeniyi sunuyoruz. O yeninin içinde bizi biz yapan değerlerimiz en taze biçimde yer alıyor. Biz, milletin mesajını en doğru biçimde okuduk, o mesajı gereğini yerine getirmek için değişim diyoruz. Sözünü ettiğimiz değişim bir yeniden doğuş hamlesidir” diye konuştu.
- Kara Harp Okulu’nda teğmenlerin kılıçlı yeminle ilgili olarakErdoğan, “Kılıç meselesi birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı. Şu anda Milli Savunma Üniversitesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız” ifadelerini kullandı.
Barışı en çok arzulayan ülke biziz
ABD’de gelen gideni aratmasın
ABD’deki seçimlere ilişkin Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: “Temennim odur ki gelen gideni aratmasın. Çünkü, Amerika'da F-35 konusunu bizler yalnız Trump döneminde yaşamadık, sonrasında da devam etti. Hepsi de bize bu hayal kırıklığını yaşattı. Cumhuriyetçiler de yaşattı, Demokratlar da. Şimdi yeni süreçte bunun sürüp sürmeyeceğini göreceğiz. 1 milyar 450 milyon dolar alacağımız var. Alacağımızı tahsil etme noktasında da adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.”
Paşinyan’ın yaklaşımı olumsuz değil
BRICS üyeliğimiz aritmetiği değiştirir
Türkiye’nin BRICS’e üyelik sürecine dair Erdoğan şunları söyledi: “Her şeyden önce bizim BRICS ve ASEAN’da yer almamız, buralarda görünmemiz, inanıyorum ki bölgelerin aritmetiğini de değiştirecek. Çok daha farklı bir yapının inşasına vesile olacak. Bize ‘BRICS’e ya da başka bir yapıya girmeyin’ diyenlere baktığınızda yıllardır parçası olmak için çalıştığımız Avrupa Birliği'nin kapısında bizi yıllarca bekletenlerle aynı kişiler. Biz bunlara bakarak asla geleceğimizi belirleyemeyiz.”