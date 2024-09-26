Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için bulunduğu ABD’nin New York kentinde Amerikan NBC News televizyonundan Keir Simmons’un sorularını yanıtladı. Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırımına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının maruz kaldığı acıların unutulmamasına vurgu yaptı. Kimmons’un Hamas ile ilgili sorusuna “Hamas’ı iyi tanıyan liderlerden bir tanesiyim” ifadelerini kullandı. Hamas’ın topraklarını koruma gayreti içerisinde olan direniş grubu olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim. Şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim?" ifadelerini kullandı.