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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nden ayrıldı

00:5326/09/2024, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nden ayrıldı. Bu esnada renkli bir an da yaşandı. Türkevi'nin önünde kendisini bekleyen bir grup Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden ayrılmak üzere Türkevi'nden çıktı.

ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile
John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı
'na geçmek için Türkevi'nden ayrıldı.

Ahıska Türkü'nden Erdoğan'a: Yolunuz açık olsun

Bu esnada Türkevi'nin önünde kendisini bekleyen bir grup Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "
Sağ olun. Hakan Bey (Fidan) sizinle görüşecek.
" diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan NBC News’e konuştu: Hamas’ı iyi tanıyan liderlerden biriyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için bulunduğu ABD’nin New York kentinde Amerikan NBC News televizyonundan Keir Simmons’un sorularını yanıtladı. Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırımına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının maruz kaldığı acıların unutulmamasına vurgu yaptı. Kimmons’un Hamas ile ilgili sorusuna “Hamas’ı iyi tanıyan liderlerden bir tanesiyim” ifadelerini kullandı. Hamas’ın topraklarını koruma gayreti içerisinde olan direniş grubu olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim. Şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim?" ifadelerini kullandı.



#Türkevi
#ABD
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı

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