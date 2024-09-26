Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nden ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nden ayrıldı. Bu esnada renkli bir an da yaşandı. Türkevi'nin önünde kendisini bekleyen bir grup Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden ayrılmak üzere Türkevi'nden çıktı.
Ahıska Türkü'nden Erdoğan'a: Yolunuz açık olsun
Bu esnada Türkevi'nin önünde kendisini bekleyen bir grup Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun." dedi.