Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda bir projesi olan, AK Parti dışında bir parti ya da siyasi oluşum tanımıyorum. Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran milletimiz 19 yıl önce bu partiyi kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.

Bu partinin hamurunu milletimiz yoğurdu

19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz, AK Parti milletimizin özleminden doğmuştur. Bizler dua ile çıktığımız yola aynı şekilde devam ediyoruz. Bu partinin hamurunu milletimiz yoğurmuştur.

Oynanan oyunları unutmadık

Türkiye'nin 14 Ağustos 2001'den bu yana neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Nasıl sürekli krizlere muhatap bırakıldığımızı, nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığımızı unutmamalıyız. 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından partimizi bitirmek için oynanan oyunları unutmadık.

Artık içeride ve dışarıda çok daha sert ve çok daha sinsi saldırılarla karşı karşıyayız. Her saldırının görünmeyen hançeri olan ekonomiyi her fırsatta ülkemize karşı kullandılar.

Bedeli ağır olur

Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.

Sağlıktaki başarı çıtamızı gittikçe yukarı çıkarıyoruz. Konya'daki şehir hastanemizi de açacağız.

Lisans öğrencilerine göreve geldiğimizde 45 TL burs veriliyordu. Biz bunu 550 TL'ye çıkardık. Harç ödemeyi kaldırdık. 81 kente üniversite kurduk. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyonu buldu. Üniversitelerimizi tek tip olmaktan çıkarıyoruz.

60 yıllık hayali gerçekleştirdik

Ülkemizin 60 yıllık hayali yerli otomobili hayata geçirmek hamdolsun bize nasip oldu. İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir.

2002-2013 arasındaki ekonomik istikrarla çok önemli kazanımlar elde ettik. Türkiye, gerçek gücünün ve imkanlarının farkında vardı.

IMF'ye 22,5 milyar dolar borcumuz vardı. Biz bunu 2013'te sıfırladık. Muhalefet 'borç alın' diyor, bu sizin işiniz. Türkiye bugün dünyanın en büyük 13. ekonomisi.

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Milli iradeye yapılan saldırıları unutmayacağız

Darbe teşebbüsleriyle, terörle bizi güçsüz bırakmaya çalışanlar milletimizin feraseti ile karşılaştılar. Milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı unutmayacağız.

Kadın iş gücü yaklaşık 4 milyon arttı

2002'den bu yana kadınlarımızın toplumsal hayattaki yükselişi, eskisiyle mukayese edilemeyecek düzeydedir. Son 18 yılda kadın iş gücü yaklaşık 4 milyon artış gösterdi.

Sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Kadınlar için yaptığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme meşru değildir.

Kadınlar adına kınıyorum

AK Partinin kadınları için "AKP'nin papatyaları" gibi yakıştırmalarla "yeşil sermaye" gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum.

Kadının mülk gibi görülmesi yanlış

Özgürlük her insan için kutsaldır. Kadının mülk gibi görülmesi yanlıştır. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız. Birilerinin AK Parti'li kadınlara hakaret etmesine sessiz kalamayız. Kadınların onuruna yönelik saldırıya izin vermeyiz.

Aile değerlerimize zarar verilmesine izin vermeyiz

Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir. Milletimizin millet, ailemizin aile olmasını zedeleyecek her anlayışla mücadelemiz sürecek. Bir avuç marjinalin aile değerlerimize zarar vermesine izin vermeyiz."

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