Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı: İsrail bir rüya görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde Türkevi'nde medya temsilcileriyle söyleşi gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamdan, Lübnan'daki saldırılara, F-35 meselesine, Türkiye'nin Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine kadar birçok konuya temas etti. 'İsrail bir rüya görüyor' diyen Erdoğan, "Zamanında Hitler de bir rüya görmüştü ve o da çeşitli milletlere mensup halklara kabus yaşatmıştı. Neticede gördüklerinin bir rüya olduğunu net bir şekilde anladı. Er ya da geç günümüzün Hitleri Netanyahu da bu gerçekle yüz yüze gelecek. Herkesin bir planı var ama biz inanıyoruz ki Allah’ın da bir hesabı var" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nun ardından Türkevi'nde Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in de aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'İsrail delegasyonunun tavırlarına dikkat ettiyseniz, çok garip bir tavır içindeydiler'
'Zaten geçici üyelerin herhangi bir fonksiyonu yok'
'Bölgesel bir savaş durumunda Türkiye'nin pozisyonu nasıl olur?'
'Türkiye olarak biz bu işin bir yerinde yer alırız'
'Türkiye, NATO içerisinde yükümlülüklerinin de sorumluluklarının da farkında olan ve bunları eksiksiz yerine getiren güvenilir bir müttefiktir'
'F-35 programına yeniden dönüş olabilir mi?'
'Her iki taraf aslında barıştan yana'
'NATO ülkesiyiz diye Türk dünyası ve İslam dünyası ile bağlantımızı kopartamayız'
'Biz Cumhur İttifakı olarak bu konuda durduğumuz yerdeyiz, kararlıyız'
'Biz o iç cepheyi çökerttirmeyiz'
'Hedeflerimizi tutturduk ve yolumuza disiplinli bir şekilde devam ediyoruz'
'Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil'
Kılıç meselesine gelince, bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı. Şu anda gerek Milli Savunma Üniversitesi, gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız. Buna göre de adımımızı atacağız. Savunma Bakanımız ve Savunma Üniversitemizin başındaki hocamızla bir araya geldik, görüşmelerimizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda bu işi neticeye ulaştıracağız.