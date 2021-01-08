Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen Türksat 6A’yı uzaydaki yerine yerleştirmektir.

Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum.

Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz.

Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum.

Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz.

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Hedefimiz 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir.

2021-2030 Milli Uzay Programımızı yakın bir tarihte açıklayacak, hedeflerimizi tüm dünyayla paylaşacağız.,

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki varlığımızı, kabiliyetlerimizi ve etkinliğimizi artırma gayretlerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz.

Uzay ve uydu teknolojileri alanında ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizin de istifadesine sunarak uzaydaki imkanlardan adil ve hakkaniyetli şekilde yararlanılabilmesini de sağlıyoruz.

Merkezinde hakkın, adaletin, dayanışmanın, sevginin, özetle insanın olmadığı bir medeniyetin ürettiği bilgi ve teknoloji, belki maddi refahı sağlayabilir ama bu yüksek değerlerden kopuk bir gelişim, insanın içten içe çürümesinin önüne geçemez.

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Ayrıntılar geliyor...

DÜNYA Elon Musk’tan Türksat 5A paylaşımı

GÜNDEM Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’

TEKNOLOJİ Yeni bir dönem başlıyor: Uzaya başarıyla fırlatılan Türksat 5A Türkiye'nin yörünge haklarını koruyacak

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