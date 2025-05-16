Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniter yapı bayrak ve dil tartışma konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler’de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde yaptığı açıklamada, özetle şunları söyledi: “Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin’ diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Bölücü örgüt çıkıyor, kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Doğu ve Güneydoğu bölgemizde vatandaşlarımız terör tehdidi altında yaşamaktan inşallah artık kurtuluyoruz diyerek sokaklarda meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri adeta karalar bağlamış durumda.”





NEREDEYSE ÖRGÜTE YALVARACAKLAR

“Ellerindeki o kanlı sektörü, o istismar tezgahını kaybetmekten korkanlar, neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar. İşte böyle derin bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Yapıcı eleştirilere, tekliflere sonuna kadar açığız. Ama ‘Terörsüz Türkiye’ çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız. Kimsenin kaygısı olmasın Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Ne yapılıyorsa tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Cumhuriyetimizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz.”





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin “Coğrafya ve tarih, Türk, Kürt ve Arap’ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır. Milletimizi on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız” dedi.





GALİBİYETİ DE MAĞLUBİYETİ DE BİRLİKTE YAŞADIK

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu’nda düzenlenen, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programında yaptığı konuşmada, tüm insanlığın gözbebeği olan bu stratejik coğrafyada Türk, Kürt ve Arap’ın birlikte var olduğunu, birlikte savaştığını, galibiyeti de mağlubiyeti de birlikte yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Coğrafya ve tarih, Türk, Kürt ve Arap’ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır. Bakın Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünde de ifade ettim. Malazgirt, Türk, Kürt, Arap’ın ortak zaferidir. Çaldıran, Türk, Kürt, Arap’ın ortak zaferidir. Ridaniye, Kudüs’ün fethi, İstanbul’un fethi, daha nicesi ortak zaferimizdir. Biz bu coğrafyada ittifak yapınca büyüdük, güçlendik, cihana hükmettik. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimize düştüğümüzde zayıfladık, geriledik, çok büyük acılar yaşadık” ifadelerini kullandı.

Bunu iyi bilen emperyalistlerin “böl, parçala, yönet” politikasını yürüttüğünü belirten Erdoğan, “Asırlardır bu kirli oyunu oynamayı çok ama çok iyi biliyorlar. Onun için aramıza cetvelle çizer gibi sınırlar çizdiler. Onun için aramıza nifak soktular, fitne soktular. Bizi birbirimizden uzaklaştırmak, koparmak için uğraştılar. Bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim farkında olmadıklarımızın onlar farkında” diye konuştu.

Türk, Kürt ve Arap’ın birlikte hareket ederse büyük güç olacağını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgeye barış gelir, huzur gelir, refah gelir. İşte bunu engellemek için her yola başvuruyorlar. Kardeşlerim, maalesef zaman zaman kurdukları tuzaklarda başarılı da oldular. Bugün dahi aldananların, bugün bile basireti bağlananların, gözünü nefret ve kin bürüyenlerin olduğunu görüyoruz.”





TEMKİNLİ VE İYİMSERİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütünün fesih kararı aldığını ve silah bırakacağını açıkladığını anımsatarak, şöyle devam etti: “Biz, terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız. 86 milyonun sorumluluğunu taşıdığımızın ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Unutmayın, bin düşünüp bir söylüyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. Her meseleyi en ince detayına kadar analiz ediyor, istişare ediyoruz. İlgili kurumlarımızla, tecrübeli arkadaşlarımızla her konuyu hiçbir boşluk bırakmadan, hiçbir ihtimali göz ardı etmeden çok kapsamlı bir şekilde düzenli olarak değerlendiriyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile sıkı koordinasyon, çok yakın iş birliği ve eş güdüm halindeyiz. Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. Milletimizi, on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız.”





DEVLET GÜNDEMINE HAKIMDIR

Milletimizin başına musallat olan 40 yıllık bir musibetten ilanihaye kurtulma ve bölgemizin kalıcı huzura kavuşması adına fesih kararını müspet karşıladıklarını vurguladı ve şöyle devam etti: “Kimsenin kaygısı, endişesi, şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir. Biz 22 yıldır neredeysek bugün de oradayız, aynı yerdeyiz. Üstelik bugün Allah’a hamdolsun her bakımdan çok daha güçlüyüz. Ne Irak’ta ne de Suriye’de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak. Şunu artık herkes görmelidir; bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir, yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır.”





Teşkilata vatandaşı bilgilendirme görevi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu da büyük gururla ifade etmek isterim, ‘Terörsüz Türkiye’ ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz” diye konuştu. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı ile ülkeye daha nice başarılar ve zaferler yaşatacaklarını dile getiren Erdoğan, “Şehirlerinize döndüğünüzde cadde cadde, sokak sokak, ev ev her bir vatandaşımıza ulaşacak ve şunu söyleyeceksiniz, Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli birlikte, arkalarında aziz bir teşkilatla, her ne yapıyorlarsa bu millet, bu devlet, geleceğimiz, huzurumuz, refahımız için yapıyorlar diyeceksiniz. Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde en başta Recep Tayyip Erdoğan durur. En başta Sayın Devlet Bahçeli durur diyeceksiniz. Her birinizin inançla hareket edip milletimizi bilgilendirmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.



