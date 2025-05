Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniter yapı bayrak ve dil tartışma konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütünün fesih kararı aldığını ve silah bırakacağını açıkladığını anımsatarak, şöyle devam etti: “Biz, terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız. 86 milyonun sorumluluğunu taşıdığımızın ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Unutmayın, bin düşünüp bir söylüyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. Her meseleyi en ince detayına kadar analiz ediyor, istişare ediyoruz. İlgili kurumlarımızla, tecrübeli arkadaşlarımızla her konuyu hiçbir boşluk bırakmadan, hiçbir ihtimali göz ardı etmeden çok kapsamlı bir şekilde düzenli olarak değerlendiriyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile sıkı koordinasyon, çok yakın iş birliği ve eş güdüm halindeyiz. Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. Milletimizi, on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu da büyük gururla ifade etmek isterim, ‘Terörsüz Türkiye’ ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz” diye konuştu. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı ile ülkeye daha nice başarılar ve zaferler yaşatacaklarını dile getiren Erdoğan, “Şehirlerinize döndüğünüzde cadde cadde, sokak sokak, ev ev her bir vatandaşımıza ulaşacak ve şunu söyleyeceksiniz, Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli birlikte, arkalarında aziz bir teşkilatla, her ne yapıyorlarsa bu millet, bu devlet, geleceğimiz, huzurumuz, refahımız için yapıyorlar diyeceksiniz. Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde en başta Recep Tayyip Erdoğan durur. En başta Sayın Devlet Bahçeli durur diyeceksiniz. Her birinizin inançla hareket edip milletimizi bilgilendirmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.