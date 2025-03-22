Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Filiz Akın için taziye mesajı: Vefatını üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Filiz Akın için taziye mesajı: Vefatını üzüntüyle öğrendim

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:4822/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filiz Akın'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filiz Akın'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filiz Akın'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden oyuncu Filiz Akın için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
ifadesini kullandı.


BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Filiz Akın
#Taziye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı...