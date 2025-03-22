Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Filiz Akın için taziye mesajı: Vefatını üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filiz Akın'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filiz Akın'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden oyuncu Filiz Akın için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
ifadesini kullandı.
BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI
BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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