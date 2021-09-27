Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak adımı duyurdu: Her ile bir sulh komisyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yargıya güvene vurgu yapan Erdoğan, "Adalete güvenin zedelendiği toplumda siyasi hamleler de eksik kalmaya mahkumdur. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet, adalet değildir" dedi.
"ADALETİ SAĞLAMANIN YOLU KANUNDUR, NİZAMDIR, VİCDANDIR"
Erdoğan daha sonra, "Adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyada atıp tutan kalabalıkların tutumu değil, kanundur, nizamdır, vicdandır" ifadelerini kullandı.
HER İLDE SULH KOMİSYONU KURULACAK
Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı, yakında her ilde sulh komisyonları kurulacağını duyurdu. Yargının iş yükünü düşüren bir çözüm olacağını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.