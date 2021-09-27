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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak adımı duyurdu: Her ile bir sulh komisyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Her ilde sulh komisyonlarının devreye alınacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak adımı duyurdu: Her ile bir sulh komisyonu
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yargıya güvene vurgu yapan Erdoğan, "Adalete güvenin zedelendiği toplumda siyasi hamleler de eksik kalmaya mahkumdur. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet, adalet değildir" dedi.

"ADALETİ SAĞLAMANIN YOLU KANUNDUR, NİZAMDIR, VİCDANDIR"

Erdoğan daha sonra, "Adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyada atıp tutan kalabalıkların tutumu değil, kanundur, nizamdır, vicdandır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cübbesini yere serenleri gördük
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cübbesini yere serenleri gördük

HER İLDE SULH KOMİSYONU KURULACAK

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı, yakında her ilde sulh komisyonları kurulacağını duyurdu. Yargının iş yükünü düşüren bir çözüm olacağını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük
OYNAT 02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu. CumhurbaşkanıErdoğan, 'Uyduruk davalarla, başbakan ve bakanların asıldığı, yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik. Darbecileri ayakta alkışlayan, vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördü. 2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk' şeklinde konuştu.


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