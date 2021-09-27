Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak adımı duyurdu: Her ile bir sulh komisyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal bunlardan haberin var mı?" deyip tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yurt kapasitesinin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin bu iddialar üzerinden hükümeti hedef alıp siyaset devşirmesine ilişkin, 'Hükümete geldiğimizde 190 olan yurt sayısını 774'e 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Biz şu anda 1.5 milyon öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Bay Kemal bunlardan haberin var mı?' ifadelerini kullandı.