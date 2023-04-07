Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan DSP'ye AK Parti'den teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi personeli ile iftar yaptı. İftar programında konuşan Erdoğan, şehir hastanelerinin faydasının deprem sürecinde bir kez daha görüldüğünü belirtti. Öte yandan, sağlık çalışanlarını asla ihmal etmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alınacağının ve Kocaeli'de şehir hastanesi açılacağının da müjdesini verdi.