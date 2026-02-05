Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki su kriziyle ilgili açıklama: 'CHP'li belediyeler ellerindeki suyu millete ulaştıramıyor'

5/02/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Ankara'da devam eden su kesintileriyle ilgili konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat’ta Suudi Arabistan, 4 Şubat’ta ise Mısır’ı kapsayan resmi ziyaretlerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’ye dönüş yolunda uçakta, aralarında Yeni Şafak Gazatesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun olduğu medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın aylardır boğuştuğu su sorunuyla ilgili açıklama yaparak, ''CHP'li belediyeler, ellerindeki suyu millete ulaştıramıyor. Geceleri bakıyorsun benim vatandaşım elinde bidonlarla gidiyor, tankerlerin kuyruğunda su bekliyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özellikle Ankara'da ve birçok CHP'li belediyede yaşanan su krizine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Su İşleri'nin su teminiyle bu sorunun çözüleceğini ifade etti.

ERDOĞAN KONUYLA İLGİLİ ŞU İFADELERİ KULLANDI:

''Öncelikle su medeniyetin, üretimin, enerjinin, kısaca yaşamın kaynağıdır. Su yönetimi konusu da tecrübe ve vizyon ister. Biz, su kaynaklarının korunması, insanımıza temiz, sağlıklı su ulaştırmanın gayreti içinde olduk. Yıllar yılı “Su akar Türk bakar” dediler. E ne oldu? Biz tam aksini yaptık. Ben, belediye başkanlığından geliyorum. Istranca Dağları’ndan biz suyu İstanbul'a getirdik. Belediyeyi kimden devralmıştık? O zaman malum CHP zihniyetinden devralmıştık. Istranca dağlarından 180 kilometre öteden suyu, biz İstanbul'a getirdiğimiz zaman, hepsi şok olmuştu. Biz, onunla da kalmadık. Aynı şekilde yine hattı Boğaz'dan, Boğaz'ın altından Anadolu yakasına geçirmek suretiyle Sakarya nehrinin suyunu da bir taraftan İstanbul'a getirdik. Devamlı takviyeler yaptık. Hep su kaynaklarının korunması ve insanımıza temiz sağlıklı su ulaştırmanın gayreti içinde olduk.

VATANDAŞIM ELLERİNDE BİDONLARLA KUYRUKTA BEKLİYOR

Şimdi CHP'li belediyeler, ellerindeki suyu millete ulaştıramıyor. Geceleri bakıyorsun benim vatandaşım elinde bidonlarla gidiyor, tankerlerin kuyruğunda su bekliyor. Aramızdaki fark bu. Biz su zengini bir ülke değiliz. Bu nedenle sizin de söylediğiniz gibi su stresi, hatta sıkıntısı yaşayan bir ülkeyiz. Öncelikle tasarrufu önemsiyoruz ve milletimizi su tasarrufuna teşvik için sürekli projeler geliştiriyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Belediyelerimizin su temini ile ilgili yaptığı çalışma dışında bizim bir diğer kaynağımız Devlet Su İşleri'dir. Devlet Su İşleri de bu noktada harıl harıl çalışıyor. Çünkü biz, belediyelerin su temininin dışında ayrıca Devlet Su İşleri'nin de su teminiyle inşallah bu işi yoluna koyacağız.''





