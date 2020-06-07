Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında," Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Haber Merkezi 07 Haziran 2020, 14:43 Son Güncelleme: 07 Haziran 2020, 14:55 Yeni Şafak