Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu, vefat yıl dönümlerinde anılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki usta kalemlerle ilgili, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
- Erdoğan mesajında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı #CahitZarifoğlu ve #AbdurrahimKarakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.
Mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/X7RZHt4hKU
Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı #CahitZarifoğlu ve #AbdurrahimKarakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.