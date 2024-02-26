Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne karşılığında Kandil ile uzlaştınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





AK Parti genel merkezimize ilave olarak inşa ettiğimiz bu eser ülkemize, milletimize, şehirlerimize yapacağımız hizmetlerin çıtasını yükseltmesinin bir sembolüdür. Burada bir araya gelişimiz sıradan bir parti programının olmasının ötesinde anlamına sahiptir. Biz sadece AK Parti'ye 18. seçimini kazandırmak, Cumhur İttifakı'nı bir kez daha zafere ulaştırmak için çalışmıyoruz. Bununla birlikte Cumhuriyetimizin ilk asrını acısıyla tatlısıyla yarıda bırakan Türkiye'nin ikinci asrını oluşturuyoruz.





"Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor"





Davamıza gönül vermiş tüm gönül kardeşlerimizle bu şuur içinde çalışmalarımızı yürütmeli, bu kararlılıkla hedeflerimize yürümeliyiz. İktidarlarımız döneminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları bundan sonraki vizyonlarımız altyapısıdır. Asıl işimiz yeni başlıyor. Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Tek parti faşizmin, darbelerin, cuntaların, zulümlerin, koalisyonların, krizlerin istikrarsızlıkların Türkiye'sini bir daha geri gelmemek şekilde tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz.





Ne karşılığında Kandil ile uzlaştınız?





Eski Türkiye hevesinde olanların yüreğine her seçimde bir acaba geliyor ama sonuçları alınca yerlerine iniyorlar. İstiyorlar ki önce belediye seçimlerini ele geçirip ardından ülkeyi kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler. Sanmayın ki belediyeleri hizmet için istiyorlar. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı kirli ittifak ortakları ile yağmalamak. Seçim sonrası hakikatler yüzlerine bir tokat gibi inince kös kös yerlerine dönüyorlar. İstiyorlar ki ülkeyi kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler. Ülkenin ikinci büyük partisi sıfatına sahip CHP terör örgütleriyle işbirliğine girişecek kadar rotasını kaybetmiştir. İstanbul'dan bölücü örgütün uzantılarıyla kol kola yürümekten utanmıyorlar. Neyin karşılığında Kandil ile uzlaştıklarını, ne vadettiklerini kimse bilmiyor.





"Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız"





Gönüllerde kazandığımız seçimi sandıkta kaybederiz. Bize verilmiş tek bir oyun zayi edilmesine izin veremeyiz. Kimi yerlerde karşımızda ahlaktan da yoksun, siyaset haramileri var. Meydanı bu siyaset haramilerine bırakmayacağız. Seçim gününe kadar sahaya damgamızı vuracağız. Modern iletişim yöntemleri elbette önemlidir ancak sahada yoksanız, sandıkta esameniz okunmaz.





"Sirk cambazlarına prim vermeyin"





'Ben seçimi kazanırsam, yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına prim vermeyin. Bunlar sirk cambazı. 'Ben şimdi buradan aday oldum ama kazanınca AK Parti'ye gideceğim' diyenlere inanmayın. . AK Parti şahısların değil, bir davanın partisidir. Adanmışlığın partisidir.





"Tarihte eşi benzeri yok"





Türkiye'ye 15 Temmuz'dan beri kazandırdığımız bir diğer önemli siyasi değer de Cumhur İttifakı'dır. Ülkemizin birliği, milletimizin beraberliği, devletimizin bekası, vatan topraklarının bütünlüğü, milli iradenin üstünlüğü ile büyük ve güçlü Türkiye etrafında oluşan Cumhur İttifakı'nın tarihimizde eşi ve benzeri yoktur.











