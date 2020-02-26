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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş HTS kayıtları çıkışı: Açıklandığında kel görünecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'HTS kayıtları açıklansın' çıkışı ve Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin HTS kayıtlarına ilişkin iddialara “Bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye’de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler'in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesine dair yaptığı açıklamada "O gece nerede olduğum belli. Benim sorularımdan niçin kaçıyor? 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderleri, Meclis Başkanı, Başbakan, bakanlar, üst düzey yöneticiler, belediye başkanları neredeydi ve kimlerle görüştüler? Neden hain darbe girişimi gecesinin HTS kayıtları açıklanmıyor. HTS kayıtları Erdoğan’ın da MİT’in de elinde... Açıklasınlar" ifadelerini kullanmıştı. Uçakta bulunan gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hatırlatılarak sorduğu "Devletin elinde 15 Temmuz darbe girişiminin sivil ayağına dair bir bilgi, bulgu var mı?" soruya "Bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye’de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir” dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamasındaki o bölüm...

KAYITLAR ORTAYA DÖKÜLÜRSE..

SORU: Gündemde yer tutan başlıklardan biri, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları; MHP lideri Sayın Bahçeli bir çerçeve çizdi. “Yurtta sulh konseyinin asker ayağı yargılanıyor, sivil ayağı ortaya çıkarılsın” dedi. Bu noktada, Sayın Bahçeli’nin “Eğer bulamıyorlarsa bize yetki versinler biz buluruz” cümlesi dikkat çekici. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu da “Devletin elinde HTS kayıtları var, açıklasınlar” diyor. Devletin elinde 15 Temmuz darbe girişiminin sivil ayağına dair bir bilgi, bulgu var mı?

  • Bu konularla alakalı HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Konseyin şu anda içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı zannediyorum bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye’de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Böyle şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir.

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