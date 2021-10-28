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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı aracılığıyla siyasi cinayetler iddiaları hakkında tekrar dilekçe vererek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını talep etti.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ikinci siyasi cinayetler dilekçesi
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi cinayetler polemiği sonrası avukatı aracılığıyla ikinci kez yargıya başvurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin ivediyle alınmasını talep etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez talepte bulundu.

İfade vermesi talep edildi

Dilekçede "Kemal Kılıçdaroğlu bahsi geçen dilekçesinde siyasi cinayet iddialarının Cumhurbaşkanımızın bir kısım beyanlarına dayandığını iddia etmiş, bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın 15 Aralık 2018, 26 Mayıs 2021 ve 7 Ekim 2021 tarihli konuşmalarına değindikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmalardaki niyet ve yaklaşımlarına dair beyanlarının alınmasına müteakip kendisinin de gerekli beyan ve değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak sunacağını ifade etmiştir" denildi.

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Ayrıca dilekçede, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili sıfatını haiz olması hasebiyle ceza hukuku bağlamında kamu görevlisi de sayılmaktadır. Dolayısıyla bildiklerini, varsa elindeki belge ve delilleri herhangi bir şart ileri sürmeksizin yetkili makamlarla paylaşması yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle 15 Ekim 2021 tarihli dilekçesinde bu yükümlülüğünü yerine getirmek için ileri sürdüğü koşulların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır" denildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulması için işlemlerin ivediyle yerine getirilmesi talep edildi.

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