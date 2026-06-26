Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, tüm öğrencilere verimli ve keyifli bir yaz tatili temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri ve ailelerini kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.