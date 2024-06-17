Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kana susamış İsrail durdurulmalı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.
Parti teşkilatının tüm mensuplarına selamlarını ileterek Kurban Bayramlarını tebrik eden Erdoğan, herkesin sağlık, huzur, afiyet, esenlik dolu bir bayram geçirmesini diledi.
Kesilen kurbanların, yapılan ibadetlerin, hayır ve hasenatın Allah katında kabul olmasını niyaz eden Erdoğan, "Bizleri, sevdiklerimizle beraber, sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturan Rabb'imize hamdüsenalar olsun." ifadelerini kullandı.
"Dünya, katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır. Siyasi ömrünü uzatmak için kendi vatandaşları dahil, tüm bölgeyi ateşe atan Netanyahu yönetiminin durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu tavrımızı, geçen hafta İspanya'da ve G7 Liderler Zirvesi vesileyle ziyaret ettiğimiz İtalya'da muhataplarımıza bir kez daha açıkça ifade ettik. Türkiye olarak, bölgemizde kalıcı barışın tesisi ve soykırımın sorumlularının hesap vermesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına, bu anlayışla müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail yönetimini kalıcı ateşkese zorlamak amacıyla bu ülkeyle olan dış ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. İnsani yardımları kesintisiz sürdürüyoruz."
Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım malzemesi ulaştıran ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, Filistin Hükümeti ve Hamas'la diyaloğun güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.
"Mazlumun eli, dili, sesi, çığlığı olmaya devam edeceğiz"
İslam dünyasının yek vücut olarak hareket etmesi için yoğun çaba içinde olduklarını, Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının daha da artması için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Gerilim, kavga, münakaşa peşinde hiçbir zaman olmadık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın, dayanışma, barışma, kucaklaşma, kimsesizlerin kimsesi olmak, yetimin, öksüzün elinden tutmak, muhabbeti güçlendirmek, kardeşliği yeniden hatırlatmak olduğunu dile getirerek, mübarek bayram gününde 85 milyonun dayanışmayı yüceltmesini, kırgınlıklarını gidermesini, insanlar arasında dostluğun, muhabbetin, kardeşliğin çok sağlam bir şekilde tesis edilmesini canıgönülden arzu ettiklerini kaydetti.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bayram, nasıl hepimize ortak bir sevinci yaşatıyorsa yılın diğer günlerinde de bizim bu ortaklığı yaşatmamız, yüceltmemiz, güçlendirmemiz gerekiyor. AK Parti olarak Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak için yürüttüğümüz siyasi mücadelemizde bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik. Kibri, hoşgörüsüzlüğü, tahkiri, kırıcılığı yanımıza asla yaklaştırmadık. Yıkıcı değil, yapıcı olmaya, ortak noktalarımızı çoğaltmaya itina gösterdik. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda milletimizin hayır duasına mazhar olmaya gayret ettik.
"Enflasyonda daha motive edici haberler almaya başlayacağız"
Terörle mücadelede elde ettikleri kazanımlara her gün yenilerini eklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi, ayağına vurulan terör prangasından kurtarıncaya dek bize durmak, dinlenmek yok." diye konuştu. Erdoğan, savunma sanayi sektöründe çığır açıcı hamlelerin artarak devam ettiğini bildirdi.
Deprem bölgesindeki vatandaşları her ay 10-15 bin konut tamamlayarak, peyderpey yeni yuvalarına kavuşturduklarını aktaran Erdoğan, yıl sonuna kadar hedeflerinin 200 bin konutun inşasını bitirip, hak sahiplerine teslim etmek olduğunu ifade etti.
"Muhalefet, suçlayıcı ifadelerle siyaset yapma alışkanlığını süratle terk etmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde rekor oy oranlarıyla, şahsına ve Cumhur İttiifakı'na verdiği Türkiye'yi yönetme vazifesini layıkıyla yerine getirdiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:
"Burada şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlamakta fayda görüyorum. Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, sınırımızın ötesinde teröristler yuvalanmışken, Avrupası'ndan Amerika'sına dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor. Türkiye'nin, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasitesiyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz.
"Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır"
AK Parti'nin üye sayısı ve yelpazesi itibarıyla Türkiye'nin en geniş ailesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır. Bunun için fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemizi saflarımızı daha da sıkılaştırarak, dayanışmamızı güçlendirerek, birbirimize daha sıkı bir şekilde kenetlenerek yürüteceğiz." dedi.
AK Parti teşkilatındaki dava arkadaşlarına güvendiğini dile getiren Erdoğan, "Bayram vesilesiyle gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde, vatandaşlarımıza bizden de selam götürmenizi, dualarına talip olduğumuzu her bir kardeşime söylemenizi sizlerden özellikle istirham ediyorum." şeklinde konuştu.