Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kana susamış İsrail durdurulmalı

Mübarek bayram gününde şunu çok net ifade etmek isterim, biz gerilim, kavga, münakaşa peşinde hiçbir zaman olmadık, bugün de değiliz. Biz, kırmanın, dökmenin, ayrıştırmanın tarafında olmadık, bugün de değiliz. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur, sevdamız millete hizmet sevdasıdır. Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor ve her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını, her açıdan yeni bir şahlanışın başlangıç noktası yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki seçimsiz dört yılı büyük hizmetlerle, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır eserlerle, her alandaki dev projelerle ve reformlarla dolu dolu geçirerek, bir tek günün bile heba olmasına fırsat vermeyeceğiz."