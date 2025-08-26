Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlere saygı mesajı: Büyük Taarruz 103 yaşında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlere saygı mesajı: Büyük Taarruz 103 yaşında

13:28 26/08/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taaruz'un 103'üncü yıl dönümü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taaruz'un 103'üncü yıl dönümü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan eden Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.




