Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlere saygı mesajı: Büyük Taarruz 103 yaşında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan eden Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.