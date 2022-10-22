Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi partilere çağrı: Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda konuşuyor. https://t.co/LDOHtSevw8

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizim siyaset anlayışımızda ayrımcılık ve ayrıştırmak yoktur. Kimseyi inancından dolayı siyasi görüşünden dolayı dışlamak yoktur. 85 milyonun her bir ferdi bizim öz ve öz kardeşimizdir. Faiz lobileri çökmeye başladı. Faizde tek haneli rakamlara doğru iniyoruz.

Avrupa şu anda bu kışı nasıl geçireceği endişesini yaşıyor. Bugün geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur Türkiye en büyük ekonomi atılımı bizim dönemimizde yaşadı. Hükümet olarak reform irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşımıza hizmet noktasında kimse bizim elimize su dökemez. Milletimizin talep ettiği yeni reformları hayata geçirme konusunda kimse bizimle yarışamaz.

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LGBT diyorlar. Güçlü ailede LGBT olabilir mi? Olamaz. Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor biliyorsunuz.

Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım

Ayrıntılar geliyor...