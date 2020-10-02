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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti. Twitter'dan İngilizce mesaj paylaşan Erdoğan, "COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti. Twitter'dan İngilizce mesaj paylaşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."


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