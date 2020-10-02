Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Acil şifalar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti. Twitter'dan İngilizce mesaj paylaşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."
I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.
I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible.
I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.