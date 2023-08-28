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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde yoğun diploması trafiği başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında da yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Önce Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Ardından da Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Erdoğan, zirve kapsamında dünya liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

09:21 . 28/08/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği var.
Erdoğan, 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Zirve kapsamında görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar da ele alınacak.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap edecek

TRT Haber'in haberine göre, Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 17-21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap edecek.

Erdoğan'ın İslam düşmanlığı, mültecilerin durumu, iklim değişikliği, Kıbrıs sorunu ile Rusya-Ukrayna savaşında son durum ve tahıl sevkiyatı gibi başlıklarda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

#Recep Tayyip Erdoğan
#G-20 Liderler Zirvesi
#Birleşmiş Milletler
#Rusya
#Ukrayna
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