Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde yoğun diploması trafiği başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği var.

Zirve kapsamında görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar da ele alınacak.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap edecek

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap edecek

Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap edecek.

Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap edecek.

Erdoğan, 17-21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, 17-21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

TRT Haber'in haberine göre, Cumhurbaşkanı

TRT Haber'in haberine göre, Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın İslam düşmanlığı, mültecilerin durumu, iklim değişikliği, Kıbrıs sorunu ile Rusya-Ukrayna savaşında son durum ve tahıl sevkiyatı gibi başlıklarda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.