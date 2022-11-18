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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: TDT'de gözlemci üye olunmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade etti.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: TDTde gözlemci üye olunmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıldönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC’nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.

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