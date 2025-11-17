Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Yaşadığımız her olay, Türkiye’nin sınırlarının çok ötesinde bir büyüklüğe, nüfuza sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bunu zafer kutlamalarından dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağı sonrası bir kez daha gördük. Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Gürcistan-Azerbaycan, tüm imkanlarını seferber etti ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, enkazın bulunması olay mahallinin güvenliğinin sağlanması noktasında işbirliği içinde oldular. Uçağın karakutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına ulaştık. Cuma günü de ebediyete uğurlamak için getirdik ve şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik. Aziz hatıralarını daima yaşatacağımız askerilerimizi kemal-i hürmetle yad ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Hırvatistan dönüşü düşen şehit olan pilotumuza da Allah’tan rahmet diliyorum.

Kabine olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamına ve 86 milyona hizmet ediyoruz. Durmadan dinlenmeden çalışıyor ve eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Son kabine toplantısından bu yana, 4 Kasım’da ülkemize atanan büyük elçilerin güven mektuplarını kabul ettik, 5 Kasım’da partimizin grup toplantısını gerçekleştirdik, 6 Kasım’da Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansımızın bu alandaki yeni trendleri görmemize vesile oldu, ülkemizden ve dünyamızdan çok kıymetli kişileri Millet Kütüphanemizde ağırlamaktan memnun olduk. Millet Kütüphanemiz, 141 milyon 700 bin kaynakla dünyanın en büyük 3’üncü kütüphanesi haline geldi, geçen yıl 2 milyon kişiyi kabul ettik. 15 Kasım itibariyle 8 milyon 650 bin ziyaretçiyi kütüphanemizde ağırladık. Bu yıl başından beri 7 milyon 340 bin adet ikramda bulunduk. Halk kütüphanelerimizde üye sayımız 7,6 milyona, kitap sayımız 25,6 milyona ulaştı. Şu an dağıtımda 800 bin yeni kitapla 26,4 milyona çıkaracak. Bu rakamlar bile muhalefetle aramızdaki derin ufuk farkını ortaya koyuyor. Siyasi rakiplerimiz gençleri saf malzemesi olarak görüp yolsuzluklarını aklamak için öne sürerken biz onların her alanda en iyi şekilde yetişmeleri için can siperane halde çalışıyoruz.

"AVRUPA’NIN 7’İNCİ EKONOMİSİYİZ"

Bir dönem toplu dahi üretemeyen bir ülkeyi dünyanın en büyük 17’inci, Avrupa’nın ise 7’inci ekonomisi haline getirdik. 2025’in 2’inci çeyreğinde kişi başı gelir 17 bin dolara ulaştı, 2002 senesinde yılda sadece36 milyar dolar ihracat yapabiliyorduk, Ekim 2025 itibariyle yıllıklandırılmış ihracımız 270,2 milyar dolarla rekor kırdı. Hizmetler ihracatımız ise 14 milyar dolardan 121, 6 milyar dolara çıktı. Savunma sanayinde yüzde 80 oranında dışa bağlıyken Türkiye, bugün dünyanın imrenerek takip ettiği bir ülke haline geldi. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Tek parti zihniyetinin cumhurla cumhuriyet, devlet ile millet arasına ördüğü duvarları hayata geçirdiğimiz tarihi nitelikteki reformlarla ortadan kaldırdık. Şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Bugün Türkiye emin, ehil, dürüst, çalışkan kadroların riyasetinde her alanda son asrın en başarılı hizmet ve eser noktasında en üretken yıllarını yaşıyor. Türkiye yüzyılı vizyonumuz adım adım gerçeğe dönüşüyor. Değerli arkadaşlar, 11 Kasım milli ağaçlandırma gününde ülkemiz genelinde 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturduk. Çağrımıza icabet ederek Yeşil Vatan seferberliğimize katılan 1 milyon 280 bin vatandaşımızın her birine buradan teşekkür ediyorum. Aynı gün partimizin genel merkezinde şehirciliğimizde insan ve mekan temasıyla toplanan şehircilik zirvemizin açılışını yaptık.