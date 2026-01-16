Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan KKTC ziyareti sonrası Kıbrıs mesajı

"KKTC ziyaretimizde, Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldik. Milli davamız Kıbrıs'ta iki devletli çözümün en gerçekçi yol olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede adil, kalıcı ve Ada'daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi, Sayın Erhürman'la eş güdüm ve istişare içerisinde sürdürüyoruz. Anavatan ve garantör olarak Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi, Kıbrıs Türk halkının her alanda meşru hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli adımları atmaya ve Kıbrıs Türkü'nün özden gelen haklarını savunmaya her koşulda devam edecektir. Bu vesileyle Sayın Erhürman’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.