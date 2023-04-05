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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Türkiye'nin yerli gücü' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var." ifadelerini kullandı.

16:44 . 5/04/2023 Wednesday
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Altun, sosyal medya hesabından, savunma sanayi, teknoloji, tarım gibi alanlarda Türkiye'nin yerli gücüne vurgu yapan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında,
"Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var. Yere göğe sığmayan üretimimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle, yola devam"
ifadelerine yer verdi.




#Fahrettin Altun
#İletişim Başkanlığı
#savunma sanayi
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