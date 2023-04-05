Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Türkiye'nin yerli gücü' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun,"Doğal Afetlerde Uluslararası İş Birliği ve Dayanışma Paneli"nde konuştu. Altun konuşmasında, terör örgütlerine ve sözcülerine yönelik, "Sizin bu çabalarınız, bizim nezdimizde hiçbir karşılık bulamayacaktır. Sizinle mücadelemiz, aynı kararlılıkla sürecektir. Sizin kirli oyunlarınızı Allah'ın izniyle bir bir bozacağız." ifadelerini kullandı.