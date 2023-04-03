Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Fahrettin Altun'u hedef aldı.
"Teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Skandal sözlerle Fahrettin Altun'u hedef aldı
Fahrettin Altun'un seçim günü ve oy sayımı sırasında manipülasyon yapmakla görevlendirildiğini söyleyen HDP'li Demirtaş, şu skandal ifadelerle Altun'a seslendi:
Generalcik Fahrettin’e gelince… Bu kadar hızlı gitme derim Fahrettin. Bir an dönüp bakacaksın ki arkanda ordu falan kalmamış, hepsi firar etmiş. Herkes kaçar, kurtulur, olan sana olur.
*Çima diya te ji te re qet negotiye, kuro Fexredîn (Annen sana neden hiç söylemedi Fahrettin): Olaylara karışma!