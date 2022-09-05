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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Yunanistan'ın Ege'de artan tacizlerine karşı Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorununu çözecek düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.

Paket iki ayaklı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.

Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

Toplantıda Enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik atılacak adımlalar da ele alınacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN GERİ SAYIM

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor.

  • Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak. Kabine'de projeye ilişkin son çalışmalar görüşülecek.

YUNANİSTAN'IN GERİLİMİ TIRMANDIRAN ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran adımları görüşülecek

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

BM GENEL KURULUNA SESLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay yoğun bir diplomasi yürütecek. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ardından Özbekistan'da Şanghay Beşlisi Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan'ın daha sonraki durağı ise ABD olacak. BM Genel Kurulu'na seslenecek, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

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