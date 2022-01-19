Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 3 önemli konu başlığı var

Son olarak 3 Ocak'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda; güncel gelişmeler değerlendirilmiş, memur zammıyla ekonomideki gelişmeler ele alınmış ve koronavirüs salgınının seyri değerlendirilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası memura ek yüzde 2.5 zam yapıldığını ve zam oranının yüzde 7.5'a yükseldiğini açıklamıştı.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında rekor artışların yaşanması ile birlikte gözler tekrar Kabine Toplantısı'na çevrildi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk seyahati nedeniyle hafta başında yapılamadı.
Bugün saat 15:00’te başlaması beklenen toplantının sona ermesinin ardından 19:00’dan sonra da açıklama yapılması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Kabine, çarşamba günü 3 gündem maddesiyle toplanacak. Masada; ekonomi, salgın ve terörle mücadele olacak.
KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM
Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyükşehirdeki vaka sayıları ikiye katlanmıştı.
Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.
TERÖRLE MÜCADELE VE DİPLOMATİK GELİŞMELER
Diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak.
Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdi.
Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.