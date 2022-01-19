Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor Masada 3 önemli konu başlığı var
ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 3 önemli konu başlığı var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantı gündeminde ise koronavirüs salgını, ekonomide son durum ve terörle mücadele gibi konular yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 3 önemli konu başlığı var
Arşiv

Son olarak 3 Ocak'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda; güncel gelişmeler değerlendirilmiş, memur zammıyla ekonomideki gelişmeler ele alınmış ve koronavirüs salgınının seyri değerlendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası memura ek yüzde 2.5 zam yapıldığını ve zam oranının yüzde 7.5'a yükseldiğini açıklamıştı.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında rekor artışların yaşanması ile birlikte gözler tekrar Kabine Toplantısı'na çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk seyahati nedeniyle hafta başında yapılamadı.

Bugün saat 15:00’te başlaması beklenen toplantının sona ermesinin ardından 19:00’dan sonra da açıklama yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Kabine, çarşamba günü 3 gündem maddesiyle toplanacak. Masada; ekonomi, salgın ve terörle mücadele olacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyükşehirdeki vaka sayıları ikiye katlanmıştı.

Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE DİPLOMATİK GELİŞMELER

Diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül: Kar nedeniyle otoyolda mahsur kalan iki bin kişi kurtarıldı
GÜNDEM
Gaziantep Valisi Davut Gül: Kar nedeniyle otoyolda mahsur kalan iki bin kişi kurtarıldı

Başsavcılık itiraz etti: Asistan doktorları rehin alan kişi tutuklandı
GÜNDEM
Başsavcılık itiraz etti: Asistan doktorları rehin alan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'taki boru hattı yangını tamamen söndürüldü
GÜNDEM
Kahramanmaraş'taki boru hattı yangını tamamen söndürüldü

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sokak lambası gibi olma
GÜNDEM
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sokak lambası gibi olma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 en parlak yılımız olacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 en parlak yılımız olacak
İşçi servisişarampole devrildi

İşçi servisi
şarampole devrildi

​Kırıkkale'deki kazada 15 kişi yaralandı.
Vatandaşın çileli mesaisi

Vatandaşın çileli mesaisi

​Başakşehir'de İSKİ deposunda su taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 3 önemli konu başlığı var

​50 santimetreyi aşınca hayat durma noktasına geldi.

​Kar nedeniyle TAG Otoyolu ulaşıma kapandı.

​Eski-yeni pek çok HDP'li vekilin PKK kamplarında boy gösterdiği ortaya çıktı.

​Valiliklerden peş peşe açıklama geliyor.

​Emeklilikte Yaşa Takılanlar için atılacak adımlar sıralandı.

​Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu.

​Hazine Bakanlığı, kur korumalı hesaba ilişkin merak edilenleri derledi.

İstanbul'da kar yağışına rağmen Galata Köprüsü'nde balık tuttular.

Beklenen kar gece saatlerinde etkisini gösterdi.
Boru hattındaki yangın söndürüldü

Boru hattındaki yangın söndürüldü

​BOTAŞ soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

​Ukrayna'da Rusya ve Batı'dan güç gösterisi.

​Türk oyun sektörü dünyayı oynatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.