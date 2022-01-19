Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 3 önemli konu başlığı var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 en parlak yılımız olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023’e de zaten böyle gireceğiz” dedi.