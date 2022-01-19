​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 en parlak yılımız olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’a yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Balkanlar’daki varlığıyla ilgili olarak Erdoğan “Balkanlar, Türkiyesiz olmaz. Balkanlar’da Türkiye olarak varız. Nitekim Sayın Edi Rama geçenlerde Bosna Hersek’te son gelişmeler üzerine katıldığı toplantıda ‘Tamam burada hepimiz varız da Türkiye nerede?’ diye sormuş. Diğerlerine ‘Türkiye’nin olmadığı böyle bir toplantıdan hayırlı bir karar çıkmaz’ demiş” diye konuştu.

ERDOĞAN YAPSIN, TÜRKİYE YAPSIN

Erdoğan, “Aynı kanaati orada Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Dodik de sergilemiş. ‘Türkiye’nin olmadığı böyle bir toplantıda Birleşmiş Milletler, Amerika, İngiltere’den gelenlerle bu iş çözülmez’ demiş. Bu ilginç bir şey. Bunu tabi daha önceki ziyaretimde, Bosna-Hersek’te hepsinin yanında yine söyledi. ‘Niçin biz şuradan buradan arabulucu arıyoruz. Bunu Erdoğan yapsın, Türkiye yapsın” dedi.

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İSTİKRARIN DEVAMINDA MEMNUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi: “Öncelikle kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz. Finansal piyasalardaki istikrarın devamına ve TL’ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; faiz sebep, enflasyon neticedir. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor.”

20 ARALIK DÖNÜM NOKTASI OLDU

“Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12’ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz.”

KUR DA FAİZ DE KADEMELİ DÜŞECEK

“Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Çünkü bu öyle bir durum ki, hep söylediğim gibi, dere yatağında akar. Burada da aynen bu durumu yakalayacağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023’e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek.”

Meclis’te olması kara leke

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin HDP’li Semra Güzel konusunda aldığı ve alacağı pozisyona ilişkin şunları söyledi: “Biz kendimizi muhalefete göre dizayn etmiyoruz. Bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak tavrımız belli. Bir defa böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir. Kesinlikle dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerekiyor. Çünkü orada bitmiyor. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargı yolu açılmış oluyor. Biz bu konunun özellikle takipçisi olacağız. Bunların dışında da şu anda hazır olan yaklaşık 15 fezleke var. Bunların da takibinde olacağız. Şu anda Cumhur İttifakı olarak biz bunların peşindeyiz. Parlamentomuzun terörle anılmasını kesinlikle istemiyoruz.”

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Kadrolaşmanın kitabını CHP yazdı

CHP’li belediyelerdeki kadrolaşmaya dair bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Bu ülkede kadrolaşmanın kitabını CHP yazmıştır. Biliyorsunuz Mehmet Moğultay bu işin en mahir hareket edenlerindendir. Sadece onunla kalmadı tabi. CHP’nin o dönemlerdeki bakanlarının hepsinde aynı uygulama olmuştur. Seyfi Oktay’ına git, aynı şeyi görürsün. Bunların yönettiği belediyelerde de hep aynı şeyi görürsün. Şimdi burada da bunlar aynı bu uygulamayı yürütüyorlar. Bu yaptıklarını milletimiz görüyor. Bize bu noktada çamur atamazlar.”

BOZUK ZEMBEREK GİBİ

“Bunların kadrolaşma yanında beceriksizliklerine de milletimiz hep şahit oldu. Kılıçdaroğlu’nun SSK’nın başında olduğu dönemde bu millet hastanelerde kan revan içinde kalıyordu, serum şişesi bulamıyordu. Bu adam (Kemal Kılıçdaroğlu) bir SSK’yı yönetemedi. Şu anda gelmiş ülkenin yönetimine talip oluyor. Her şeyi A’dan Z’ye yalan. Bozuk zemberek gibi dönüyor dönüyor aynı yalanı söylüyor. Burada hakikaten bir istiklal mücadelesini hep beraber vermemiz lazım. 2023 bu ülkenin adeta istiklal mücadelesinin verileceği yıl olacaktır. Elhamdülillah, milletimiz her şeyin farkında. İnşallah 2023’te çıkacak netice, birçoğunun herhalde siyaset sahnesinden silinmesine de vesile olacaktır.”

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Türkiye’siz olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD’nin, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birlikteki boru hattı projesinden desteğini çekmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bu proje esasında olacak bir iş değil. Bunun bütün analizlerini yaptılar, baktılar ki bu işin pozitif olabilecek bir yanı yok. Yani maliyet hesapları tutmuyor. Amerika bütün adımını zaten kapital üzerinde yürüten bir ülke. Bunun maliyet analizleri tutmadığı için de “Bu olacak bir iş değil” diyerek desteğini çekti. Zaten, burada hep konuşulan nedir? Bu iş, Türkiye’siz olmaz. Çünkü eğer buradan Avrupa’ya gaz gidecekse bu ancak Türkiye üzerinden olur. Berat (Albayrak) Bey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bile İsrailli muhatabı, o zaman o teklifle gelmişti. İş bir yere doğru da gidiyordu. Belki biz o zaman İsrail’le o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? Şartlar oturup konuşulur. Çünkü bu işin menfaat analizleri çok önemli. Belli bir yere de geldik. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmelerimiz oluyor. İsrail Başbakanı Bennett daha değişik düzeyde haberler gönderiyor. Bütün bunlarla beraber biliyorsunuz, geçenlerde İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ettim, onlarla görüşmelerimiz oldu. Eğer biz siyaset yapacaksak siyaset, kavga dövüşle olmaz. Siyaseti barış çizgisinde götürmeye mecburuz. Amerika’nın olayı, tamamen ekonomik analizdir. Bu analizler neticesinde gördüler ki buradan bir şey çıkmaz.”

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Arşiv

Karadeniz gazı 2023’e yetişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazını Türkiye’ye taşıyacak boruların Filyos Limanı’na gelmesine dair “Boru hattı yapımında kullanılacak borular gelmeye başladı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana gelmesi planlanıyor. Her bir boru yaklaşık 12 metre uzunluğunda. Boru hattını deniz tabanına yerleştirme işlemi yaklaşık 5 ay sürecek. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak. İnşallah 2023’e biz bu işi yetiştireceğiz. Bekliyoruz. İnşallah. (Yeni bir müjde daha gelir mi?) Bütün hayalimiz, Bakanlığın yaptığı çalışmalar, arkadaşların verdikleri bilgiler, özellikle sismik araştırma gemilerimizin bize verdiği raporlar, hep bu istikamette” ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü.

Bosna’da liderleri bir araya getireceğiz

Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. İki lider huzurunda ülkeler arasında eğitim, turizm, sinematografi ve kültür varlıkları alanlarında dört anlaşma imzalandı. Liderler görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan, Bosna Hersek’teki sorunların aşılması için çaba gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Buradaki üçlü yapının Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü üzerindeki yaklaşımı büyük önem arz ediyor. Buradaki sıkıntıları giderebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Sırbistan’da yapılacak seçimin akabinde istiyoruz ki bu üçlü grubun liderlerini bir araya getirip toplantı yapalım ve bu toplantıyla özellikle Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Özellikle yapılmakta olan otoban çalışmaları ve bu çalışmalar üzerindeki nüans farkları diyebileceğimiz bazı hissi yaklaşımlar var. Bunları bir kenara koyar da burada gerçekten ideal olan yaklaşımı yakalarsak, ki buna biz birlikte yardımcı olalım istiyoruz. İnşallah seçimin ardından bu buluşmayı sağlayacağız.”

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Erdoğan, İsrail’le ilişkiler için de bazı olumlu yaklaşımların olduğunu ifade ederek “Cumhurbaşkanı Herzog’la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog’un Türkiye’ye ziyareti olabilir” dedi.

Ukrayna’yı işgal gerçekçi değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali söz konusu olursa bir NATO üyesi ülke olarak Türkiye’nin tavrı ne olur?” sorusu üzerine “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini gerçekçi bir yaklaşım olarak görmüyorum. Çünkü Ukrayna, sıradan bir ülke değil. Ukrayna güçlü bir ülke. Ayrıca Rusya’nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ukrayna’daydı. Şimdi ben de İlham Bey ile bir konuşacağım. Tabi Sayın Putin’le de bu konuları masaya yatırıp konuşmamız lazım. Çünkü bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Bunlar doğru da olmaz. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım. ‘Ben bir yerin topraklarını işgal edeyim, alayım’ mantığıyla bu işler yürümez. İşte örneğin Ukrayna’da ne yaptı Rusya? Kırım’a çöktü. Kırım ile ilgili biz her zaman, Kırım’ın işgaline karşı olduğumuzu Sayın Putin’le yaptığımız her görüşmede kendisine söylüyorum” dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk FETÖ konusunda daha hızlı adımlar atılmalı