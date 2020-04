Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye ve ABD arasında daha derin bir iş birliği için her zaman alan vardır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve ABD ilişkilerindeki görüş farklılıklarına rağmen, iki ülke arasında iş birliği için her zaman alan olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İdlib ve Suriye'nin de ötesinde, Türkiye ve ABD arasında daha derin bir iş birliği için her zaman alan vardır. Suriye halkı, son dönemdeki birçok milletten daha çok acı çekti. Aramızdaki farklılıkları, kısa vadeli çıkarları ve küçük jeopolitik oyunları bir kenara bırakıp, Suriye halkını öncelik edinmeliyiz. Artık bunun zamanı geldi" dedi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise "Türk ordusunun (İdlib'deki) faaliyetlerini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türk kuvvetlerinin oradaki birçok terör grubuna da müdahale etmesinden memnunuz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 30 Nisan 2020, 20:43 Son Güncelleme: 30 Nisan 2020, 20:51 AA