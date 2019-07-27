Gündem Cumhurbaşkanlığından üniversite adaylarına Üni-Veri hizmeti
EĞİTİM

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden üniversite adaylarına tercih ve kariyer rehberliği Üni-Veri paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı'ndan üniversite adaylarına 'Üni-Veri' hizmeti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, tercih dönemindeki üniversite adaylarına rehberlik amacıyla hazırladığı Üni-Veri, YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verileri analiz edilerek, bölümlere göre "ücret", "iş bulma süresi", "istihdam oranı", "nitelik uyuşmazlığı" ve "kamuda işe yerleşme oranı" gibi göstergeleri ortaya koyan ulusal bir araştırma olma özelliğini taşıyor. Üniversite adayları, hangi bölümlerin iş bulmada daha avantajlı olduğu, mezuniyet sonrasında eğitimine ne kadar uygun seviyede iş bulunabildiği gibi konularda Üni-Veri üzerinden bilimsel metotlarla hazırlanan verilerden faydalanabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite adaylarına tercih döneminde rehberlik amacıyla "Yükseköğretim İstihdam Endeksi (Üni-Veri)" yayımlandı.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ADAYLARA BÜYÜK BİR REHBERLİK SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ofisin resmi internet sitesi "univeri.cbiko.gov.tr" adresinden yayımlanan Üni-Veri ile yükseköğretim kurumlarının istihdamla ilgili performansını ortaya koymak ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında nitelikli bilgi edinmeleri amaçlanıyor.

HANGİ ALANLARDA İŞ BULMAK DAHA KOLAY ADAYLAR GÖREBİLECEK

  • YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verileri analiz edilerek, bölümlere göre "ücret", "iş bulma süresi", "istihdam oranı", "nitelik uyuşmazlığı" ve "kamuda işe yerleşme oranı" gibi göstergeleri ortaya koyan ulusal bir araştırma olan Üni-Veri ile tercih dönemindeki üniversite adayları, hangi bölümlerin iş bulmada daha avantajlı olduğu, mezuniyet sonrasında eğitimine ne kadar uygun seviyede iş bulunabildiği gibi konularda bilimsel metotlarla hazırlanan verilerden faydalanabilecek.

Adayların kendileri için en uygun bölüme yönlendirilmesinin amaçlandığı Üni-Veri aynı zamanda eğitim kurumları, rehber öğretmenler ve ebeveynler için de bölümler hakkında objektif bilgi edinebilecekleri bir kılavuz niteliği taşıyor.

OKUYAN ÖĞRENCİLERE DE KARİYER HİZMETİ AÇISINDA BİLGİ SUNACAK

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler başta olmak üzere, üniversite eğitimine devam eden, kariyer tercihlerini yapacak öğrenci ve genç mezunların doğrudan yararlanabileceği Üni-Veri'nin her yıl düzenli olarak yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin ilgili sayfası için tıklayınız...
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