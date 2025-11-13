Yeni Şafak
Dalgınlığı hayattan koparıyordu: Sobayı söndürmek isterken ölümle burun buruna geldi

20:1313/11/2025, Perşembe
DHA
İzzet Demirtaş'ın yaralandığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'da yaktığı sobayı söndürmek isteyen vatandaş, su yerine yanlışlıkla benzin döktü. Benzin dökülen soba alev alırken, yangın kısa sürede büyüyerek tek katlı arılığı sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, vatandaş yüzünden ve başından yaralandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, İzzet Demirtaş (65), söndürmek istediği sobaya su yerine benzin dökünce yaşanan parlama nedeniyle yaralandı. Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Benzini su sanıp sobaya döktü

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı İnciğez köyünde meydana geldi. Emekli öğretmen İzzet Demirtaş, arıcılık yaptığı bölgeye geldi. Havanın soğuk olması nedeniyle soba yakan Demirtaş, işini bitirmesinin ardından su dökerek sobayı söndürmek istedi. Emekli öğretmen yanlışlıkla su bidonunda bulunan benzini su sanarak sobaya döktü. Benzin dökülen soba alev alırken, yangın kısa sürede büyüyerek tek katlı arılığı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrekani Belediyesine ait itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken İzzet Demirtaş, yüzünden ve başından yaralandı.

"Hoca yandım"

Olayı gören ve ilk müdahaleyi yapan çoban Fatih Kırdı, "Hayvanları otlatırken bir patlama oldu. Geldim baktım. Hoca yandım diye bağırdı. Ondan sonra dışarı çıkarıp elini yüzünü yıkadık. Sobayı söndürmek istemiş su yerine benzin dökmüş. Durumu iyiydi, başında yaraları vardı. 112'yi ve oğlunu aradım" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



