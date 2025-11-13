Dalgınlığı hayattan koparıyordu: Sobayı söndürmek isterken ölümle burun buruna geldi

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı İnciğez köyünde meydana geldi. Emekli öğretmen İzzet Demirtaş, arıcılık yaptığı bölgeye geldi. Havanın soğuk olması nedeniyle soba yakan Demirtaş, işini bitirmesinin ardından su dökerek sobayı söndürmek istedi. Emekli öğretmen yanlışlıkla su bidonunda bulunan benzini su sanarak sobaya döktü. Benzin dökülen soba alev alırken, yangın kısa sürede büyüyerek tek katlı arılığı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrekani Belediyesine ait itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken İzzet Demirtaş, yüzünden ve başından yaralandı.

Olayı gören ve ilk müdahaleyi yapan çoban Fatih Kırdı, "Hayvanları otlatırken bir patlama oldu. Geldim baktım. Hoca yandım diye bağırdı. Ondan sonra dışarı çıkarıp elini yüzünü yıkadık. Sobayı söndürmek istemiş su yerine benzin dökmüş. Durumu iyiydi, başında yaraları vardı. 112'yi ve oğlunu aradım" dedi.