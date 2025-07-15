Darbecilere alkış tuttular

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak için Türkiye’de derin izler bırakan MİT krizi, Gezi Kalkışması, 17-25 Aralık kumpası gibi olaylara destek veren Batı basını, 15 Temmuz’da da darbecilerin yanında hizalandı. Tankları sokakta görür görmez Türkiye’yi dizayn etmek için taşeron olarak kullandıkları teröristbaşı Fetullah Gülen’e övgüler yağdırmaya başladılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakaretamiz ifadeler kullandılar.





BAŞARISIZ OLUNCA ‘TİYATRO’ DEDİLER

ABD, Almanya, İngiltere başta olmak üzere Batı’nın önde gelen ülkelerindeki medya organları, darbecilere destek veren yayınlar yaptı. Darbe gecesi eski CIA istihbaratçıları ve üst düzey siyasiler, canlı yayında teröristlere tavsiyelerde bulundu. Girişim başarısız olunca ise, darbe destekçisi yayın organları, terörist elebaşı Gülen’in sözlerini referans göstererek, girişimin Erdoğan’ın senaryosu olduğunu iddia etti.





ERDOĞAN’A HAKARET

Rus basından Sputnik, darbe gecesi “TSK, T.C. Liderinin tutuklandığını söylüyor” başlığıyla darbecilerin sözlerine manşetten yer verdi. Alman Der Spiegel dergisi, “Diktatör Erdoğan” başlığı atarken, İngiliz The Guardian, “Erdoğan Türkiye’nin Tansiyonunu Nasıl Yükseltti” başlıklı yazısıyla darbecilere sahip çıkıp meşru hükümeti suçladı. Amerikan Foreign Policy ise, “Erdoğan Öldürülmediğinden Darbe Başarısız Oldu” başlıklı yazısıyla darbenin başarısız olma gerekçelerini sıraladı.





“BAŞARILI BİR DARBEYE İHTİYAÇ VAR”

Amerikan FOX News kanalı, darbe gecesi, gerek sosyal medyadan gerekse canlı yayına aldığı konuşmacılar vasıtasıyla darbecilere açıktan destek verdi. Brigitte Gabriel isimli İslam karşıtı Lübnanlı bir yazarın, “Başarılı Bir Darbeye Ihtiyaç Var Çünkü Bu DEAŞ’den Kurtuluş Yolu” sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaşan kanal, daha sonra emekli bir ABD askeri Ralph Peters’ı canlı yayına bağladı. Yayın esnasında skandal sözler sarf eden Peters, “Bunlar bizim çocuklar. Bu çocukların kazanması lazım. Darbe başarılı olursa biz kazanacağız, İslamcılar kaybedecek” dedi. Bütün gece yayına sık sık bağlanan Peters, ertesi gün girişimin başarısız olması ile hüsrana uğradı ve internet sitesinden “Türkiye’nin Son Umudu (Asker) Ölüyor” isimli bir yazı yayımladı.





ELEBAŞININ SÖZLERİNE GÜVENDİLER

Yine ABD basınından New York Times, darbeye karşı halkın mücadelesine ilişkin, “Erdoğan Seçmeni Koyun Gibidir, Ne Söylerse Yaparlar” başlıklı bir yazı yayımladı. The Guardian gazetesi, darbe girişimi için ‘kurgu’ ifadesini kullanırken, “Türkiye Zaten Erdoğan Tarafından Yapılan Bir Darbe Geçiriyor”, “Türkiye Darbe Girişimi Sonrası Çok Baskıcı Olacak” şeklinde farklı yazılar yayımladı. Guardian, terörist elebaşı Gülen’in “Darbe, tiyatro” sözlerine de yer ver verirken, France 24 de Gülen’in sözlerini medya organlarından servis etti.





UTANÇ MANŞETLERİ

Mısır Basını: Darbe Oldu, Erdoğan Düştü

Stratfor: Erdoğan Almanya’ya Sığınma Talebinde Bulundu

Washington Times: Erdoğan Muhalifleri Gücünü Genişletmek İçin Darbeyi Kullanıyor

H. Post: CIA Eski Çalışanı Bob Bear Darbecilere Öğütler Veriyor

Foreign Policy: Michael Rubin: Erdoğan Darbe İçin Birini Değil, Kendini Suçlamalı

Sputnik: Erdoğan’ın Kendi Darbesini Kurduğu İddia Ediliyor

NY Post: Türkiye’deki Darbe Neden Bir Umut Olurdu

Independent: Erdoğan Darbeyi Atlattı Ama Geleceği Kesin Değil

Ben Shapiro: Erdoğan’ı Ve Hamas’ı Devirmek Dünyaya Büyük Bir Iyilik

The Economist: Darbe Nasıl Başarılı Olurdu





YİNE REUTERS YİNE ÇARPITMA

Darbe girişiminin ilk günlerinden itibaren Reuters, “darbe girişimini başarıyla atlatan bir Türkiye” yerine Batı ülkelerinin endişelerini artıran, darbe girişimi sonrasında daha da otoriterleşmeye doğru giden bir ülke resmetti. Darbe girişiminin hemen ertesi günü “Merkel, müttefiki Türkiye’de Erdoğan’ın iktidar üzerindeki gücünü artırmasını bekliyor” ve “Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, darbe girişimi sonrası Türkiye’nin bir baskı rejimine dönmesinden korkuyor” gibi gerçeklikten uzak başlıklarla soru işaretleri oluşturulmaya çalışıldı.





DARBECİLERİ AKLADILAR

İngiliz Daily Mail gazetesi de 15 Temmuz’da vakit geçirmeden Gülen’i aklama çabasına girişti. FETÖ liderini “masum bir vaiz” olarak tasvir eden gazete, bir başka haberinde, “hükümetin internet karartma girişimlerinden dolayı Facebook, Twitter ve Youtube’un sessizliğe büründüğünden, bunun sürekli olarak Türkiye’de yaşanan siyasi krizlerde kullanıldığından” bahsederek, darbe girişimini makulleştirmeye çalıştı. 16 Temmuz günü “Erdoğan, Orduya Dokunulmazlık Veriyor” şeklinde bir haberle okuyucuların karşısına çıkan İngiliz Times gazetesi, FETÖ’cülere karşı atılacak adımların hukuksuz olacağını ima etti.





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