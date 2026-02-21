Davul ve mani geleneği lise öğrencileri tarafından yaşatılıyor

Beypazarı’nda bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini geleneksel değerlerle yaşatmak amacıyla okulda davul ve mani etkinliği düzenledi. Okul öğrencileri tarafından davul ve mani geleneğinin yaşatıldığı etkinlikte öğrenciler kültürel mirasa tanıklık ederek Ramazan’ın anlam ve önemini yakından hissetti.