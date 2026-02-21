Yeni Şafak
Davul ve mani geleneği lise öğrencileri tarafından yaşatılıyor

00:3621/02/2026, Cumartesi
IHA
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geleneksel Ramazan kültürünü yaşatmak amacıyla okulda davul ve mani etkinliği düzenledi.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler, davul ve mani etkinliği düzenledi.


Beypazarı’nda bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini geleneksel değerlerle yaşatmak amacıyla okulda davul ve mani etkinliği düzenledi. Okul öğrencileri tarafından davul ve mani geleneğinin yaşatıldığı etkinlikte öğrenciler kültürel mirasa tanıklık ederek Ramazan’ın anlam ve önemini yakından hissetti.



