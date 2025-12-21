Yeni Şafak
Define için girdiği tünelden çıkamadı

18:5821/12/2025, Pazar
IHA
Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi.
Aydın'da define aramak için kaçak kazı yapan bir şahıs, girdiği tünelde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yapan bir şahıs girdiği tünelde mahsur kalırken, ekiplerin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, sabaha karşı Kalfaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi. Dışarıda kalan arkadaşı içerideki şahıstan uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki şahsa ulaşmak için çalışma başlattı. Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, saatlerdir süren kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



#Aydın
#Efeler
#Define
