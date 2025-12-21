Define için girdiği tünelden çıkamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yapan bir şahıs girdiği tünelde mahsur kalırken, ekiplerin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, sabaha karşı Kalfaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi. Dışarıda kalan arkadaşı içerideki şahıstan uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki şahsa ulaşmak için çalışma başlattı. Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, saatlerdir süren kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.