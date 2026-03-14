DEHB'li çocuklar için rutin şart

Aybike Eroğlu
04:0014/03/2026, Cumartesi
Ara tatil başlarken birçok aile için heyecan ve rahatlama duygusu öne çıkıyor. Ancak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocukların ebeveynleri için bu dönem daha zorlayıcı olabiliyor.

Okul düzeninin ortadan kalkması çocukların ritmini ve davranışlarını etkileyebiliyor. Eğitim ve Öğrenci Koçu Dr. Elgiz Henden, tatil dönemlerinde tamamen serbest bırakılan günlerin odaklanma sorunlarını, huzursuzluğu ve ekran bağımlılığını artırabileceğini belirterek çocukların ritmine uygun esnek rutinler oluşturulması gerektiğini söyledi.

GÜVENLİ VE ESNEK YAPI

Okulun sağladığı düzen ortadan kalktığında planlama, zaman yönetimi ve dürtü kontrolü gibi becerilerin daha fazla zorlandığını belirten Henden, araştırmaların DEHB’li çocukların yapılandırılmamış zamanlarda akranlarına göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla odaklanma güçlüğü yaşadığını gösterdiğini ifade etti. Henden, tatilde esnek ama güvenli bir yapı kurulmasının hem çocuk hem aile için süreci kolaylaştırdığını söyledi.

GÜNLÜK AKIŞ OLUŞTURUN

Henden, tatil programının görselleştirilmesinin önemli olduğunu belirterek buzdolabına asılacak basit bir günlük akışın (kahvaltı, serbest zaman, dışarıda oyun, aile etkinliği gibi) çocuğun kaygısını azaltarak günü anlamlandırmasına yardımcı olacağını söyledi. Tatil döneminde günün iki sabit noktası oluşturmanın faydalı olabileceğini belirten Henden, örneğin sabah kahvaltı ve akşam kitap saatinin rutin oluşturduğunu söyledi.



YKS sınavına kaç kişi girecek? YÖK Başkanı açıkladı