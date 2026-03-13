Gözün sinsi düşmanı üveit

Üveitin nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerdeki kalıcı görme kayıplarının yüzde 10'una neden olduğunu hatırlatan Prof Oray, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastalığın teşhis süreci de en az tedavisi kadar titizlik gerektiriyor. Günümüzde göz anjiyografisi, optik koherens tomografi (OCT) ve lazer flaremetre gibi ileri görüntüleme yöntemleri sayesinde iltihabın derecesi çok hassas bir şekilde ölçülebiliyor. Enfeksiyon şüphesi olan durumlarda ise göz içinden alınan sıvının PCR yöntemi ile analiz edilmesi, kesin tanının konulmasında kritik bir rol oynuyor.”