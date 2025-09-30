DEM komisyonu sabote ediyor

DEM Parti, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu sabote etmeye devam ediyor. Komisyondan bir heyetin Abdullah Öcalan’la görüşmesi gerektiği çıkışını yapan DEM Parti, bu yönündeki açıklamalarını sıklaştırdı. Komisyon üyesi DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş önceki gün yaptığı açıklamada, “Eğer Komisyon İmralı'ya gitmeyecekse Öcalan gelsin. Herkesin geldiği gibi kendisi de komisyonun önünde beyanlarını açıklayabilir. Görüşlerini paylaşabilir” diyerek ısrarını yineledi.





SÜREÇ YANLIŞ İZLENİMİ VERİLMEMELİ

DEM Parti'nin talebindeki ısrarı, Ankara kulislerinde süreci sabote etme ve hedefinde çıkarma şeklinde yorumlandı. Önerileri eleştiren çevreler, bu durumun, “Meclis, Öcalan'ın ayağına gidecek” ya da “Öcalan, komisyonu ayağına çağırdı” yorumlarına neden olabileceğini ifade ederek, “DEM Parti'nin bu izlenimi oluşturmasına izin verilmemeli, çünkü Öcalan'la görüşme bu iş yanlış algısını körükler” denildi.





TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ZARAR VEREBİLİR

DEM Parti'nin Meclis içinden, YPG'nin ise Suriye'deki SDG yapılanması üzerinden süreci sabote edecek adımlar atmaya devam etmesinin toplumsal rahatsızlığı artırdığını ifade eden kaynaklar, “sürece olan itimadın Öcalan'la görüşme olması halinde zayıflayabileceğini” vurguladı. İmralı'nın “Fesih ve silah bırakma kararı” ile son sözün söylendiğini ve örgütten daha ciddi adım beklendiği ifade eden kaynaklar, Öcalan'ın “Gerekçelerim uzun. Komisyon gelirse anlatacağım” çıkışının Terörsüz Türkiye hedefine zarar verecek mahiyette olduğunu da sözlerine ekledi.





ODAK KAYBI YAŞANMASIN

Kaynaklar, "Komisyon, İmralı'yı ziyaret ederse süreç odağından uzaklaşır. Terörsüz Türkiye için gerekli yasal ve idari değişikliler geri plana itilir ve önceliğin Öcalan olduğu düşüncesinin önü açılır. Bu yüzden Öcalan'la görüşmeler DEM Parti İmralı heyeti üzerinden sağlanmalıdır. Böylesi daha sağlıklı olur” değerlendirmesinde bulundu.



